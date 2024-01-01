Як обрати поліс автоцивілки у 2025 році

Більшість товарів та послуг суттєво подорожчали у всьому світі, а в Україні це помітно особливо. Не стали виключенням і послуги зі страхування. Хоча в цьому випадку українські автовласники отримали не просто підвищення цінника, а й значне покращення якості страхування.

Найперша причина подорожчання автоцивілки – збільшення максимальної суми відшкодування. Це дуже важливо! Адже раніше винуватець ДТП, який в’їхав у дороге авто та мав стандартну “автоцивілку”, міг розраховувати максимум на 160 тисяч грн відшкодування, а це за нинішнім курсом всього 3800 доларів. Для старого авто цілком достатньо, а от для нового – це вартість сучасної LED-фари. Весь інший збиток винуватцю ДТП доводилось компенсувати самостійно.

До теми Автоцивілка: чому вона важлива та де придбати поліс

Відтепер максимальна сума відшкодування “за залізо” виросла до 250 тисяч гривень (це майже $6000). Вже вистачить не лише на фару, а й на бампер з фарбуванням. За шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, максимальна сума зросла до півмільйона гривень (було 320 тисяч). І це лише перші кроки збільшення страхових сум на шляху приведення їх до розмірів, встановлених у країнах ЄС.

Інше покращення для автовласника – скасування франшизи. Якщо раніше автовласник купував поліс з франшизою та потрапляв у ДТП, йому доводилось віддавати ці кошти потерпілому – 1000, 2000 чи 3200 грн. Зараз франшиза завжди нульова, тож страхова компанія платить повну суму відшкодування.

Дуже важливе покращення для автовласників – відшкодування вираховується без урахування зносу. Тобто раніше для 10-річної машини платили за деталь ту ціну, ніби її зняли з такої ж машини. А власник встановлював нову, яка коштувала значно дорожче. Таким чином, часто грошей від страхової не вистачало на нормальний ремонт. Тепер страхова заплатить як за нову деталь, тож коштів вистачить на якісне відновлення.

За шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, максимальна сума зросла до півмільйона гривень

Також скасували обмеження на максимальну суму, якщо власники оформили ДТП за Європротоколом. Раніше їм потрібно було оцінювати можливу суму ремонту “на око”, а потім вже приймати рішення – викликати поліцію чи оформити все швидко без неї. Відтепер ліміт відшкодування за Європротоколом такий же, як і без нього – 250 тисяч гривень.

Дуже важлива зміна нового Закону про автоцивілку – можливість врегулювання події у тієї страхової, в якої автовласник придбав поліс (пряме врегулювання). До початку 2025 року можна було купувати найдешевшу “цивілку” і не вибирати страхову – все одно вона виплачувала іншій стороні, а не тому, хто заплатив гроші за поліс. Тепер страхову компанію потрібно вибирати, і не лише за ціною поліса, а й за її репутацією на ринку. Для цього варто аналізувати співвідношення залучених коштів та премій, враховувати спеціалізацію компанії, а також рівень її сервісу.

Для досвідчених водіїв вартість поліса в ARX буде меншою, аніж для новачків

Наприклад, ARX спеціалізується саме на автомобільному страхуванні, а за кількістю чинних полісів КАСКО вона лідирує на українському ринку вже 16 років. Автовласники обирають ARX за безвідмовність виплат, а ще за високий рівень сервісу, який відповідає найкращим світовим стандартам. Адже ARX – це частина канадського страхової групи Fairfax Financial Holding.

Клієнти страхової ARX вже звикли, що рішення про відшкодування ухвалюється в найкоротші терміни, а кошти на ремонт йдуть одразу на СТО, яке відновлює машину до первісного стану без жодних зусиль з боку автовласника. Аналогічний рівень сервісу чекає й на тих, хто користується Автоцивілкою. Окрім того, власнику поліса страхування від ARX надається послуга цілодобового консьєржа, який при настанні страхового випадку в будь-який день дня і ночі проконсультує щодо порядку дій, порадить найкраще СТО та забронює час для огляду експерта.

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Щодо ціни на поліс Автоцивілки, то в ARX вона не найдорожча на ринку. Тут розробили власну систему ціноутворення, яка залежить від стажу водія та автомобіля, на якому він їздить. Завдяки цій методиці для досвідчених водіїв вартість поліса більш приваблива. При цьому історія збитковості (наявність ДТП в минулому) не впливає на вартість поліса. Ось кілька прикладів розрахунку ціни «автоцивілки» для різних авто, водіїв та міст.

Приклади розрахунку Автоцивілки від Страхової компанії ARX:



Розрахувати вартість автоцивілки для конкретного водія та автомобіля можна, звернувшись у філію Страхової компанії ARX у вашому населеному пункті, а також на сайті компанії. Тут можна розрахувати та оформити автоцивілку за кілька хвилин, сплатити її онлайн та отримати поліс на пошту.

Для тих, хто знайомий з послугами компанії, є можливість придбати комплексний захист автомобіля “все включено” - автоцивілку, КАСКО “Прямий захист” та добровільну автоцивілку в одному полісі.