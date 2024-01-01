Автоцивілка: чому вона важлива та де придбати поліс

Ви можете просто стояти на світлофорі, або паркуватися, і раптом більш зухвалий водій врізається у вашу автівку на повному ходу. Це вже дуже неприємна ситуація. Але вона може стати ще гіршою, коли виявиться, що в іншої сторони немає поліса Автоцивілки.

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Що означає відсутність поліса Автоцивілки у винуватця аварії?

Якщо у винуватця ДТП відсутній поліс автоцивілки, ви залишаєтеся сам на сам зі своїми проблемами. Збитки, завдані вашому здоров’ю чи майну, не покриваються. Відсутність страхового покриття ставить вас у складне фінансове становище, тому що витрати на лікування та ремонт автомобіля можуть бути значущими. Іноді доводиться брати кредити, що, окрім фінансових труднощів, додає великого психологічного тиску. Тобто, чиясь недбалість може вартувати вам здоров’я та боляче вдарити по кишені.

Іноді буває й так, що поліс у винуватця є, але зв’язатися зі страховою немає ніякої можливості. Ви місяцями можете намагатися добитися відшкодування, але якщо страхова позбавлена ліцензії або зникла з ринку, успіху ви мати не будете. Тому кожному водію обов’язково треба мати страховку Автоцивілку, або ОСЦПВ, і придбати її краще у надійного та відомого страховика.

Чому важливо мати поліс Автоцивілка?

Є декілька вагомих переваг, які пояснюють, що Автоцивілка – дуже корисний поліс.

1.Фінансова захищеність

Поліс Автоцивілка забезпечує покриття витрат, пов’язаних з медичною допомогою та ремонтом авто у разі ДТП. Це гарантує, що потерпіла сторона отримає всю належну допомогу і не залишиться сам на сам зі своїми проблемами.

2. Виконання законодавчих вимог

Автоцивілка – не тільки корисний, але й обов’язковий за законом поліс. Його відсутність є порушенням, яке веде до штрафів та інших неприємних наслідків. Наявність поліса забезпечує виконання вимог закону і захищає від неприємних сюрпризів.

3. Психологічний спокій

Знаючи, що в вас є поліс Автоцивілка, ви будете відчувати себе впевненіше на дорозі. У разі непередбачуваних ситуацій ви будете знати, що зможете компенсувати збитки й не залишите потерпілих наодинці зі своїми проблемами. Це зніжує рівень стресу і дозволяє зосередитися на безпечному водінні.

4. Легкість придбання

Автоцивілку легко придбати онлайн. Наприклад, на сайті страхової ARX це можна зробити за 5-7 хвилин, отримавши поліс на свою електронну пошту. А далі завантажити на телефон страховий застосунок MyARX, де можна стежити за своїми договорами, просуванням страхової справи, спілкуватися з компанією, відстежувати договори рідних та навіть робити віддалений відеоогляд авто, якщо ви також вирішите придбати поліс КАСКО для додаткового захисту.

Чому важливо обирати надійну страхову

Дуже неприємно усвідомити, що у винуватця аварії поліс від страхової, назву якої ви ніколи не чули. Такі компанії досить часто банкрутують, що створює великі проблеми клієнтам. Можна довго оббивати пороги банкрута, і так і не отримати відшкодування збитків.

Надійна компанія — це та, бренд якої відомий, інформацію про неї знайти легко, вона надає звіт про свої дії у відкритих джерелах. Наприклад, страхова ARX вже 30 років існує на ринку України, веде зрозумілу комунікацію з клієнтами, посідає провідні місця у рейтингах та кожного дня сплачує майже 5 млн грн страхових відшкодувань. За висновками НБУ, ARX є однією з найпрозоріших на ринку.

Користь Автоцивілки для вас та інших учасників руху

Треба усвідомлювати, що ви можете опинитися на будь-якій стороні барикад, і наявність у винуватця аварії Автоцивілки від відомої компанії збереже ваше майно та психологічну рівновагу. Так само як і ви маєте бути відповідальним і мати надійний поліс, щоб не заподіяти непоправної шкоди іншим людям.

Поліс Автоцивілки забезпечить фінансову захищеність, дотримання законодавства, психологічний спокій і соціальну відповідальність. Надійна страхова допоможе вам забезпечити себе та інших від непередбачених витрат і стресу на дорозі. Не варто ризикувати – оберіть відповідальність, захист та виплати зі страховою ARX!