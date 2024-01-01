Автогражданка: почему она важна и где приобрести полис

Вы можете просто стоять на светофоре, или парковаться, и вдруг более дерзкий водитель врезается в вашу машину на полном ходу. Это уже очень неприятная ситуация. Но она может стать еще хуже, когда окажется, что у другой стороны нет полиса Автогражданки.

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Что означает отсутствие полиса Автогражданки у виновника аварии?

Если у виновника ДТП отсутствует полис автогражданки, вы остаетесь один на один со своими проблемами. Убытки, нанесенные вашему здоровью или имуществу, не покрываются. Отсутствие страхового покрытия ставит вас в сложное финансовое положение, потому что расходы на лечение и ремонт автомобиля могут быть значительными. Иногда приходится брать кредиты. Это, кроме финансовых трудностей, добавляет большого психологического давления. То есть, чья-то халатность может стоить вам здоровья и больно ударить по карману.

Иногда бывает и так, что полис у виновника есть, но связаться со страховой нет никакой возможности. Вы месяцами можете пытаться добиться возмещения, но если страховая лишена лицензии или исчезла с рынка, ничего не будет. Поэтому каждому водителю обязательно надо иметь страховку Автогражданку, или ОСАГО, и приобрести ее лучше у надежного и известного страховщика.

Почему важно иметь полис Автогражданки?

Есть несколько весомых преимуществ, которые объясняют, что Автогражданка – очень полезный полис.

1.Финансовая защищенность

Полис Автогражданка обеспечивает покрытие расходов, связанных с медицинской помощью и ремонтом авто в случае ДТП. Это гарантирует, что потерпевшая сторона получит всю надлежащую помощь и не останется один на один со своими проблемами.

2. Выполнение законодательных требований

Автогражданка – не только полезный, но и обязательный по закону полис. Его отсутствие является нарушением, которое ведет к штрафам и другим неприятным последствиям. Наличие полиса обеспечивает выполнение требований закона и защищает от неприятных сюрпризов.

3. Психологическое спокойствие

Зная, что у вас есть полис Автогражданка, вы будете чувствовать себя увереннее на дороге. В случае непредвиденных ситуаций вы будете знать, что сможете компенсировать ущерб и не оставите пострадавших наедине со своими проблемами. Это снижает уровень стресса и позволяет сосредоточиться на безопасном вождении.

4. Легкость приобретения

Автогражданку легко приобрести онлайн. Например, на сайте страховой ARX это можно сделать за 5-7 минут, получив полис на свою электронную почту. А дальше скачать на телефон страховое приложение MyARX, где можно следить за своими договорами, продвижением страхового дела, общаться с компанией, отслеживать договоры родных и даже делать удаленный видеоосмотр авто, если вы также решите приобрести полис КАСКО для дополнительной защиты.

Почему важно выбирать надежную страховую

Очень неприятно осознать, что у виновника аварии полис от страховой, название которой вы никогда не слышали. Такие компании довольно часто банкротятся, что создает большие проблемы клиентам. Можно долго обивать пороги банкрота, и так и не получить возмещение убытков.

Надежная компания – это та, бренд которой известен, информацию о ней найти легко, она предоставляет отчет о своих действиях в открытых источниках. Например, страховая ARX уже 30 лет существует на рынке Украины, ведет понятную коммуникацию с клиентами, занимает ведущие места в рейтингах и каждый день платит почти 5 млн грн страховых возмещений. По заключению НБУ, ARX является одной из самых прозрачных на рынке.

Польза Автогражданки для вас и других участников движения

Надо осознавать, что вы можете оказаться на любой стороне баррикад, и наличие у виновника аварии Автогражданки от известной компании сохранит ваше имущество и психологическое равновесие. Так же как и вы должны быть ответственным и иметь надежный полис, чтобы не причинить непоправимый вред другим людям.

Полис Автогражданки обеспечит финансовую защищенность, соблюдение законодательства, психологическое спокойствие и социальную ответственность. Надежная страховая поможет вам обезопасить себя и других от непредвиденных расходов и стресса на дороге. Не стоит рисковать – выберите ответственность, защиту и выплаты со страховой ARX!