Как уберечь персональные данные водителя от мошенников в Интернете

Очень часто в информационных ресурсах появляется информация, что водители пользуются фальшивыми документами. Так, к примеру, на днях на Житомирщине патрульные полицейские обнаружили у водителя легкового авто водительское удостоверение с признаками подделки. Как правило, граждане сами признаются, что документ приобрели в сети.

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И такие случаи не единичны. Иногда клиенты обращаются в сервисные центры МВД с жалобами, что их водительское удостоверение не отображается в электронных сервисах. После уточнения данных и проверки администратором становится понятно, что поддельный документ приобрели в Интернете.

Мошенники обещают быстро решить вопрос с документами. Обычно, они используют социальные сети и фишинговые сайты, которые внешне похожи на официальный веб-ресурс Главного сервисного центра МВД. Главная их цель – выманить у доверчивых или невнимательных пользователей персональные данные, которые в дальнейшем могут использовать в неправомерных целях. Поэтому не стоит переходить по сомнительным ссылкам в Интернете и не вводить персональные данные на подозрительных онлайн-ресурсах. Все государственные веб-сайты всегда имеют домен "gov.ua".

В Главном сервисном центре МВД призывают не пользоваться услугами мошенников. Существует законный способ получить водительское удостоверение – освоить теоретическую часть самостоятельно или в автошколе, сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, пройти практическую подготовку в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Запись на экзамен возможно осуществить онлайн через Е-запись: талоны на практические экзамены доступны на 21 день, а на теоретические – 14 дней.

Также нужно быть особенно внимательными, публикуя свои документы в сети. Как бы сильно вы не радовались полученному водительскому удостоверению или свидетельству о регистрации желанного авто – не спешите выкладывать фото в соцсети. Обязательно заблюрте или скройте персональные данные. Таким образом вы защитите не только себя, но и значительно усложните работу мошенникам, которые "охотятся" на действующие образцы бланковой продукции, чтобы сделать фальшивки максимально похожими на оригинал.

Если же вы все же сомневаетесь в легитимности своего документа, проверить его возможно онлайн в несколько кликов. На сайте Главного Сервисного центра МВД доступен электронный сервис проверка водительского удостоверения.