Як уберегти персональні дані водія від шахраїв в Інтернеті

Дуже часто в інформаційних ресурсах з’являється інформація, що водії користуються фальшивими документами. Так, до прикладу, днями на Житомирщині патрульні поліцейські виявили у кермувальника легкового авто посвідчення водія з ознаками підробки. Як правило, громадяни самі зізнаються, що документ придбали в мережі.

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І такі випадки непоодинокі. Подеколи клієнти звертаються в сервісні центри МВС зі скаргами, що їхнє посвідчення водія не відображається в електронних сервісах. Після уточнення даних та перевірки адміністратором стає зрозуміло, що підроблений документ придбали в Інтернеті.

Шахраї обіцяють швидко розв’язати питання з документами. Зазвичай, вони використовують соціальні мережі та фішингові сайти, які зовні схожі на офіційний вебресурс Головного сервісного центру МВС. Головна їхня мета – виманити у довірливих або неуважних користувачів персональні дані, які надалі можуть використати у неправомірних цілях. Тому не варто переходити за сумнівними посиланнями в Інтернеті та не вводити персональні дані на підозрілих онлайн-ресурсах. Усі державні вебсайти завжди мають домен «gov.ua».

У Головному сервісному центрі МВС закликають не користуватись послугами шахраїв. Існує законний спосіб отримати посвідчення водія – освоїти теоретичну частину самостійно або в автошколі, скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС, пройти практичну підготовку в автошколі та скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Запис на іспит можливо здійснити онлайн через Е-запис: талони на практичні іспити доступні на 21 день, а на теоретичні – 14 днів.

Також потрібно бути особливо уважними, публікуючи свої документи в мережі. Як би сильно ви не раділи отриманому посвідченню водія або свідоцтву про реєстрацію омріяного авто – не поспішайте викладати фото в соцмережі. Обов’язково заблюрте або приховайте персональні дані. Таким чином ви захистите не лише себе, а й значно ускладните роботу шахраям, які «полюють» на чинні зразки бланкової продукції, щоб зробити фальшивки максимально подібними до оригіналу.

Якщо ж ви все ж сумніваєтесь у легітимності свого документа, перевірити його можливо онлайн у декілька кліків. На сайті Головного Сервісного центру МВС доступний електронний сервіс перевірка посвідчення водія.