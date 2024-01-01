Как выбрать полис автогражданки в 2025 году

Большинство товаров и услуг существенно подорожали во всем мире, а в Украине это заметно особенно. Не стали исключением и услуги по страхованию. Хотя в этом случае украинские автовладельцы получили не просто повышение ценника, но и значительное улучшение качества страхования.

Самая первая причина подорожания автогражданки – увеличение максимальной суммы возмещения. Это очень важно! Ведь раньше виновник ДТП, который въехал в дорогое авто и владел стандартной “автогражданкой”, мог рассчитывать максимум на 160 тысяч грн возмещения, а это по нынешнему курсу всего 3800 долларов. Для старого автомобиля вполне достаточно, а вот для нового – это стоимость современной LED-фары. Весь остальной ущерб виновнику ДТП приходилось компенсировать самостоятельно.

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Отныне максимальная сумма возмещения “за железо” выросла до 250 тысяч гривен (это почти $6000). Уже хватит не только на фару, но и на бампер с покраской. За вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, максимальная сумма выросла до полумиллиона гривен (было 320 тысяч). И это только первые шаги увеличения страховых сумм на пути приведения их к размерам, установленных в странах ЕС.

Другое улучшение для автовладельца – отмена франшизы. Если раньше автовладелец покупал полис с франшизой и попадал в ДТП, ему приходилось отдавать эти средства пострадавшему – 1000, 2000 или 3200 грн. Сейчас франшиза всегда нулевая, поэтому страховая компания платит полную сумму возмещения.

Очень важное улучшение для автовладельцев – возмещение высчитывается без учета износа. То есть раньше для 10-летней машины платили за деталь ту цену, будто ее сняли с такой же машины. А владелец устанавливал новую, которая стоила значительно дороже. Таким образом, часто денег от страховой не хватало на нормальный ремонт. Теперь страховая заплатит как за новую деталь, поэтому средств хватит на качественное восстановление.

За вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, максимальная сумма выросла до полумиллиона гривен

Также отменили ограничения на максимальную сумму, если владельцы оформили ДТП по Европротоколу. Ранее им нужно было оценивать возможную сумму ремонта “на глаз”, а потом уже принимать решение – вызывать полицию или оформить все быстро без нее. Отныне лимит возмещения по Европротоколу такой же, как и без него – 250 тысяч гривен.

Очень важное изменение нового Закона об автогражданке – возможность урегулирования события в той страховой, в которой автовладелец приобрел полис (прямое урегулирование). До начала 2025 года можно было покупать самую дешевую “гражданку” и не выбирать страховую – все равно она выплачивала другой стороне, а не тому, кто заплатил деньги за полис. Теперь страховую компанию нужно выбирать, и не только по цене полиса, но и по ее репутации на рынке. Для этого следует анализировать соотношение привлеченных средств и премий, учитывать специализацию компании, а также уровень ее сервиса.

Для опытных водителей стоимость полиса в ARX будет меньше, чем для новичков

Например, ARX специализируется именно на автомобильном страховании, а по количеству действующих полисов КАСКО она лидирует на украинском рынке уже 16 лет. Автовладельцы выбирают ARX за безотказность выплат, а еще за высокий уровень сервиса, который соответствует лучшим мировым стандартам. Ведь ARX – это часть канадского страховой группы Fairfax Financial Holding.

Клиенты страховой ARX уже привыкли, что решение о возмещении принимается в кратчайшие сроки, а средства на ремонт идут сразу на СТО, которое восстанавливает машину до первоначального состояния без усилий со стороны автовладельца. Аналогичный уровень сервиса ждет и тех, кто пользуется Автогражданкой. Кроме того, владельцу полиса страхования от ARX предоставляется услуга круглосуточного консьержа, который при наступлении страхового случая в любой день дня и ночи проконсультирует о порядке действий, посоветует лучшее СТО и забронирует время для осмотра эксперта.

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Что касается цены на полис Автогражданки, то в ARX она не самая дорогая на рынке. Здесь разработали собственную систему ценообразования, зависящая от стажа водителя и автомобиля, на котором он ездит. Благодаря этой методике для опытных водителей стоимость полиса более привлекательна. При этом история убыточности (наличие ДТП в прошлом) не влияет на стоимость полиса.

Вот несколько примеров расчета цены "автогражданки" для разных авто, водителей и городов.

Примеры расчета Автогражданки от Страховой компании ARX:



Рассчитать стоимость автогражданки для конкретного водителя и автомобиля можно, обратившись в филиал Страховой компании ARX в вашем населенном пункте, а также на сайте компании. Здесь можно рассчитать и оформить автогражданку за несколько минут, оплатить ее онлайн и получить полис на почту.

Для тех, кто знаком с услугами компании, есть возможность приобрести комплексную защиту автомобиля “все включено” – автогражданку, КАСКО “Прямая защита” и добровольную автогражданку в одном полисе.