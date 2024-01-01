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Кто может получить льготы по автострахованию в 2025 году

Новый закон об автостраховании не только значительно повышает стоимость страховых полисов, но и обязывает оформлять страховые полисы для УБД и лиц с инвалидностью.
С 1 января отменены льготы автострахования для УБД - Auto24

Отменены льготы по автострахованию для УБД

Евгений Гудущан
logo7 января, 20:10
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С 1 января 2025 года отменено полное освобождение от обязательного страхования для УБД, лиц с инвалидностью и других льготных категорий. Такая норма регламентирована законом 3720-IX. Теперь абсолютно все водители будут вынуждены оформлять автогражданку, но для льготников предусмотрены скидки. Об этом пишет

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С 2025-го года вместо полного освобождения введена система 50-процентной скидки на страховой платеж для таких категорий:

  • Участники боевых действий
  • Пострадавшие участники “революции достоинства”
  • Участники войны
  • Лица с инвалидностью II группы
  • Лица, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы (I и II категории)
  • Пенсионеры
  • Лица с инвалидностью I группы

Для получения 50-процентной скидки необходимо соблюсти следующие условия:

  • Транспортное средство имеет рабочий объем двигателя до 2500 см³ или мощность электродвигателя до 100 кВт
  • Принадлежит страхователю на праве собственности
  • Управляется исключительно страхователем или лицом из льготных категорий
  • Используется без цели предоставления платных услуг

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