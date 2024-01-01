Кто может получить льготы по автострахованию в 2025 году

Отменены льготы по автострахованию для УБД
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С 1 января 2025 года отменено полное освобождение от обязательного страхования для УБД, лиц с инвалидностью и других льготных категорий. Такая норма регламентирована законом 3720-IX. Теперь абсолютно все водители будут вынуждены оформлять автогражданку, но для льготников предусмотрены скидки. Об этом пишет
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С 2025-го года вместо полного освобождения введена система 50-процентной скидки на страховой платеж для таких категорий:
- Участники боевых действий
- Пострадавшие участники “революции достоинства”
- Участники войны
- Лица с инвалидностью II группы
- Лица, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы (I и II категории)
- Пенсионеры
- Лица с инвалидностью I группы
Для получения 50-процентной скидки необходимо соблюсти следующие условия:
- Транспортное средство имеет рабочий объем двигателя до 2500 см³ или мощность электродвигателя до 100 кВт
- Принадлежит страхователю на праве собственности
- Управляется исключительно страхователем или лицом из льготных категорий
- Используется без цели предоставления платных услуг