Кто может получить льготы по автострахованию в 2025 году

С 1 января 2025 года отменено полное освобождение от обязательного страхования для УБД, лиц с инвалидностью и других льготных категорий. Такая норма регламентирована законом 3720-IX. Теперь абсолютно все водители будут вынуждены оформлять автогражданку, но для льготников предусмотрены скидки. Об этом пишет

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С 2025-го года вместо полного освобождения введена система 50-процентной скидки на страховой платеж для таких категорий:

Участники боевых действий

Пострадавшие участники “революции достоинства”

Участники войны

Лица с инвалидностью II группы

Лица, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы (I и II категории)

Пенсионеры

Лица с инвалидностью I группы

Для получения 50-процентной скидки необходимо соблюсти следующие условия: