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У 2025 році скасовано пільги автострахування для УБД

Новий закон про автострахування не лише значно підвищує вартість страхових полісів, але й зобов'язує оформлювати страхові поліси для УБД та осіб з інвалідністю.
З 1 січня скасовано пільги автострахування для УБД - Auto24

Скасовано пільги по автострахуванню для УБД

Євген Гудущан
logo7 січня, 20:10
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З 1 січня 2025 року скасоване повне звільнення від обов’язкового страхування для УБД, осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій. Така норма регламентована законом 3720-IX. Тепер абсолютно усі водії будуть змушені оформлювати автоцивілку, але для пільговиків передбачено знижки.

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З 2025-го року замість повного звільнення запроваджена 50-відсоткова знижка для таких категорій:

  • Учасники бойових дій
  • Постраждалі учасники “революції гідності”
  • Учасники війни
  • Особи з інвалідністю I групи
  • Особи з інвалідністю II групи
  • Особи, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи (I та II категорії)
  • Пенсіонери

Для отримання 50-відсоткової знижки необхідно дотриматися таких умов:

  • Транспортний засіб має робочий об’єм двигуна до 2500 см³ або потужність електродвигуна до 100 кВт
  • Належить страхувальнику на праві власності
  • Керується виключно страхувальником або особою з пільгових категорій
  • Використовується без мети надання платних послуг

#Новини #Законодавство #Страхування