У 2025 році скасовано пільги автострахування для УБД

З 1 січня 2025 року скасоване повне звільнення від обов’язкового страхування для УБД, осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій. Така норма регламентована законом 3720-IX. Тепер абсолютно усі водії будуть змушені оформлювати автоцивілку, але для пільговиків передбачено знижки.

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З 2025-го року замість повного звільнення запроваджена 50-відсоткова знижка для таких категорій:

Учасники бойових дій

Постраждалі учасники “революції гідності”

Учасники війни

Особи з інвалідністю I групи

Особи з інвалідністю II групи

Особи, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи (I та II категорії)

Пенсіонери

Для отримання 50-відсоткової знижки необхідно дотриматися таких умов: