У 2025 році скасовано пільги автострахування для УБД

Скасовано пільги по автострахуванню для УБД
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З 1 січня 2025 року скасоване повне звільнення від обов’язкового страхування для УБД, осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій. Така норма регламентована законом 3720-IX. Тепер абсолютно усі водії будуть змушені оформлювати автоцивілку, але для пільговиків передбачено знижки.
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З 2025-го року замість повного звільнення запроваджена 50-відсоткова знижка для таких категорій:
- Учасники бойових дій
- Постраждалі учасники “революції гідності”
- Учасники війни
- Особи з інвалідністю I групи
- Особи з інвалідністю II групи
- Особи, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи (I та II категорії)
- Пенсіонери
Для отримання 50-відсоткової знижки необхідно дотриматися таких умов:
- Транспортний засіб має робочий об’єм двигуна до 2500 см³ або потужність електродвигуна до 100 кВт
- Належить страхувальнику на праві власності
- Керується виключно страхувальником або особою з пільгових категорій
- Використовується без мети надання платних послуг