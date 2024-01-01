Камери автофіксації поки що не штрафуватимуть за відсутність поліса страхування

Інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність "страховки" в автоматичному режимі не відповідає дійсності, розповів заступник начальника Патрульної Поліції Олексій Білошицький.

На його думку, наразі немає усіх законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

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За словами Білошицького, система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення.

Дійсно, відповідно до нового закону 3720-IX “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності”, Нацполіція повинна перевіряти та штрафувати автовласників за відсутність поліса автоцивілки, у тому числі з використанням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів та в режимі фотозйомки, відеозапису.

Однак Нацполіція виявилась не готовою то виконання цієї норми. Білошицький впевнений, що потрібні ще зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.

Заступник начальника Нацполіції пообіцяв, що “це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше”.

Втім, поліція продовжує фіксувати дане порушення може під час зупинки транспортного засобу (за інше порушення Правил). Тож поліс треба оформлювати, попри його збільшені вартість.

Нагадаємо, що з 2025 року вартість “автоцивілки” суттєво підвищилась.