Якими будуть ціни на автоцивілку в 2025 році: приклади

З 1 січня набуде чинності підписаний Зеленським закон про збільшення цін на автострахування. Зміни впроваджені через необхідність адаптації національного страхового ринку до європейських стандартів. Це крок до інтеграції українського страхового ринку у європейський простір.

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На порталі hotline.finance порівняли ціни 2024 та 2025 року:

Легкове авто до 1,6 см3, м. Київ, страхова компанія ВУСО.

У 2024: 3200 грн

У 2025: 6400 грн

Мотоцикл, моторолер до 300 см3, м. Київ, страхова компанія ВУСО.

У 2024: 1088 грн

У 2025: 2176 грн

У цьому прикладі вартість зросла вдвічі, але і ліміти покриття зросли зі 160 до 250 тис. грн на ремонт автівки та з 320 до 500 тис. грн на здоровʼя.

Покищо автоцивілку можна придбати за старими тарифами та умовами. Відповідно і покриття залишиться таким як було у 2024 році.