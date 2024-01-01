Какими будут цены на автогражданку в 2025 году: примеры

Цены на автогражданку 2025 года
С 1 января вступит в силу подписанный Зеленским закон об увеличении цен на автострахование. Изменения введены из-за необходимости адаптации национального страхового рынка к европейским стандартам. Это шаг к интеграции украинского страхового рынка в европейское пространство.
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На портале hotline.finance сравнили цены 2024 и 2025 года:
Легковое авто до 1,6 см3, г. Киев, страховая компания ВУСО.
- В 2024: 3200 грн
- В 2025: 6400 грн
Мотоцикл, мотороллер до 300 см3, м. Киев, страховая компания ВУСО.
- У 2024: 1088 грн
- В 2025: 2176 грн
В этом примере стоимость выросла вдвое, но и лимиты покрытия выросли со 160 до 250 тыс. грн на ремонт автомобиля и с 320 до 500 тыс. грн на здоровье.
Пока автогражданку можно приобрести по старым тарифам и условиям. Соответственно и покрытие останется таким как было в 2024 году.