Камеры автофиксации пока не будут штрафовать за отсутствие полиса страхования

Информация о якобы начале фиксации и штрафах на водителей за отсутствие "страховки" в автоматическом режиме не соответствует действительности, рассказал заместитель начальника Патрульной Полиции Алексей Билошицкий.

По его мнению, пока нет всех законодательных оснований для применения системы автофиксации в отношении именно этого правонарушения.

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По словам Билошицкого, система автофиксации пока технически не адаптирована для фиксации этого нарушения.

Действительно, соответствии с новым законом 3720-IX “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности”, Нацполиция должна проверять и штрафовать автовладельцев за отсутствие полиса автогражданки, в том числе с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств и в режиме фотосъемки, видеозаписи.

Однако Нацполиция оказалась не готовой к выполнению этой нормы. Билошицкий уверен, что нужны еще изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих этот вопрос, где нужно предусмотреть возможность фиксации именно этого правонарушения.

Заместитель начальника Нацполиции пообещал, что “этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников, как и раньше”.

Впрочем, полиция продолжает фиксировать данное нарушение может во время остановки транспортного средства (за другое нарушение Правил). Поэтому полис надо оформлять, несмотря на его увеличенную стоимость.

Напомним, что с 2025 года стоимость “автогражданки” существенно повысилась.