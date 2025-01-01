Почему на прицеп нужен отдельный страховой полис автогражданки

Согласно украинскому законодательству, прицеп считается отдельным транспортным средством. Даже несмотря на то что он не может самостоятельно передвигаться. Поэтому даже если у вас уже есть действующая автогражданка на автомобиль, к которому он прикреплен, для прицепа также оформляется отдельный договор ОСАГО, уверяют в МСТБУ.

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Как работает урегулирование нанесенного ущерба?

Если в движении прицеп отсоединился и нанес ущерб - ответственность несет водитель автомобиля, ведь он обязан проверить техническое состояние сцепления перед поездкой (согласно ПДД). В этом случае убытки покрываются по договору Автогражданки автомобиля.



Если прицеп был отсоединен, стоял отдельно и самовольно покатился (например, из-за неправильной парковки или отсутствия фиксации) - тогда ответственность наступает по договору ОСАГО, заключенному на сам прицеп.

Что покрывает договор автогражданки для прицепа?

Все аналогично с договором для автомобиля: страховая компания компенсирует ущерб, нанесенный имуществу и здоровью пострадавших в ДТП. Важно: если прицеп пострадал во время погрузки или выгрузки - это не является страховым случаем и не подпадает под покрытие автогражданки.

Сколько это стоит?

Стоимость автогражданки на прицеп ниже, чем на автомобиль с двигателем. Это вполне логично, ведь основным источником риска на дороге является именно направляющий автомобиль, а не сам прицеп.

Например, в Киеве для легковых прицепов стоимость автогражданки составляет от 1 500 до 2 000 грн/год, для грузовых - от 2 000 до 3 000 грн/год. В регионах с менее интенсивным трафиком - цены еще ниже.