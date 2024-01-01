Чому не можна заливати водопровідну воду в систему охолодження двигуна: відео

Колись цей двигун приводив у дію спортивний Nissan 240SX 1995 року. Це KA24DE, версія 2,4-літрового чотирициліндрового двигуна з подвійним верхнім кулачком, який встановлювався на безліч Nissan протягом десятиліть. Саме цей мотор викликав проїздив 230 000 миль, і він міг би їздити далі, якби за ним слідкували належним чином.

Читайте також: Як виглядає двигун Honda Civic після 400 000 кілометрів пробігу: відео

Саме до такого висновку дійшли ведучі YouTube-каналу I Do Cars. Це був нелегкий проект — за словами ведучого Еріка, для створення цього відео знадобилося кілька днів і значні зусилля. Двигун взяли від розбитого 240SX, хоча те, як автомобіль було розбито, залишається загадкою. Докази вказували на те, що двигун був несправний до аварії, а не в результаті зіткнення. Але це не важливо.

Це не велика загадка щодо того, що сталося. З самого початку є ознаки проникнення води в місця, куди вода не повинна потрапляти. На свічках запалювання є брудна помаранчева слизь і мінеральні відкладення. Розбираючи далі на шлангах охолоджуючої рідини з’являється ще більше іржавого бруду та відкладень. А коли знімається голова, все стає до болю очевидним. Через систему охолодження цього двигуна текла звичайна водопровідна вода. Причому постійно, а не як тимчасовий захід.

У результаті мінерали, знайдені у воді, врешті-решт викликали реакцію із залізом і алюмінієм у двигуні, що призвело до утворення помаранчевого іржавого шламу, який виявлявся всередині двигуна. Згодом шлам закупорив канали охолодження, що призвело до проблем із перегрівом і, зрештою, несправності прокладки головки. Молочний осад у масляному піддоні додатково підтверджує, що у цього авто була несправність прокладки головки, що призвело до змішування води та масла.

Якби була використана належна охолоджуюча рідина, цього, ймовірно, не сталося б. Крім того, якщо двигун був відремонтований після поломки прокладки, його можна було б відновити. Натомість навіть кулачки були іржаві від усієї вологи в середні мотора. Колінчастий вал іржавий, головка іржава, а поршні буквально відбивали молотком, щоб звільнити їх від блоку.

Наливання води в радіатор, безумовно, може допомогти зберегти двигун охолодженим, але цей спосіб можна використати аби доїхати до місяця ремонту. Постійно використовувати воду у системі охолодження не варто. Існує причина, по якій охолоджуюча рідина двигуна існує, і вона не лише для того, щоб уберегти речі від замерзання чи кипіння. Охолоджуюча рідина має у тому числі антикорозійні властивості, які зберігають двигун від корозії зсередини.