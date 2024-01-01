Почему нельзя заливать водопроводную воду в систему охлаждения двигателя: видео

Когда-то этот двигатель приводил в действие спортивный Nissan 240SX 1995 года. Это KA24DE, версия 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя с двойным верхним кулачком, который устанавливался на множество Nissan на протяжении десятилетий. Именно этот мотор вызвал проездил 230 000 миль, и он мог бы ездить дальше, если бы за ним следили должным образом.

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Именно к такому выводу пришли ведущие YouTube-канала I Do Cars. Это был нелегкий проект - по словам ведущего Эрика, для создания этого видео понадобилось несколько дней и значительные усилия. Двигатель взяли от разбитого 240SX, хотя то, как автомобиль был разбит, остается загадкой. Доказательства указывали на то, что двигатель был неисправен до аварии, а не в результате столкновения. Но это не важно.

Это не большая загадка относительно того, что произошло. С самого начала есть признаки проникновения воды в места, куда вода не должна попадать. На свечах зажигания есть грязная оранжевая слизь и минеральные отложения. Разбирая дальше на шлангах охлаждающей жидкости появляется еще больше ржавой грязи и отложений. А когда снимается голова, все становится до боли очевидным. Через систему охлаждения этого двигателя текла обычная водопроводная вода. Причем постоянно, а не как временная мера.

В результате минералы, найденные в воде, в конце концов вызвали реакцию с железом и алюминием в двигателе, что привело к образованию оранжевого ржавого шлама, который оказывался внутри двигателя. Впоследствии шлам закупорил каналы охлаждения, что привело к проблемам с перегревом и, в конце концов, неисправности прокладки головки. Молочный осадок в масляном поддоне дополнительно подтверждает, что у этого авто была неисправность прокладки головки, что привело к смешиванию воды и масла.

Если бы была использована надлежащая охлаждающая жидкость, этого, вероятно, не произошло бы. Кроме того, если двигатель был отремонтирован после поломки прокладки, его можно было бы восстановить. Зато даже кулачки были ржавые от всей влаги в середине мотора. Коленчатый вал ржавый, головка ржавая, а поршни буквально отбивали молотком, чтобы освободить их от блока.

Наливание воды в радиатор, безусловно, может помочь сохранить двигатель охлажденным, но этот способ можно использовать чтобы доехать до месяца ремонта. Постоянно использовать воду в системе охлаждения не стоит. Существует причина, по которой охлаждающая жидкость двигателя существует, и она не только для того, чтобы уберечь вещи от замерзания или кипения. Охлаждающая жидкость имеет в том числе антикоррозионные свойства, которые сохраняют двигатель от коррозии изнутри.