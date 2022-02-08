Уповільнення переходу на електромобілі пов’язане не тільки з виробництвом, а і з вимогами споживачів, які віддають перевагу автомобілям з традиційними силовими установками.

У той час як автовиробники просуваються до електрифікованого майбутнього, споживачі, що побоюються електромобілів, продовжують надавати перевагу автомобілям з традиційними двигунами, показало глобальне опитування, проведене консалтинговою компанією Deloitte.

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Тільки в США 69% споживачів кажуть, що очікують, що їхній наступний автомобіль матиме ДВС. І, незважаючи на зростання інтересу до екологічності у всьому світі, більше половини американських споживачів (53%) не бажають платити більше 500 доларів за альтернативні технології двигуна.

Проведене компанією Deloitte "Глобальне дослідження споживачів автомобільної продукції у 2022 році" засноване на відповідях більш ніж 26 000 споживачів із 25 країн, зібраних у період з вересня до жовтня. У ході дослідження вивчалися питання, що стосуються автомобільного сектору, включаючи передові технології, сталий розвиток, очікувані ціни на нові автомобілі, онлайн-покупки та послуги мобільності.

"У той час як автомобільний сектор зосереджений на майбутньому шляху та поверненні до своїх допандемічних темпів зростання, основні споживчі цінності – це звичність та доступність, – йдеться у прес-релізі Deloitte, у якому узагальнено висновки звіту. Це підкреслюється загальним опором споживачів щодо витрат на передові технології, включаючи автономне керування, підвищену безпеку та можливості підключення".

На питання про ДВЗ та EV у якості силових агрегатів споживачі дали такі відповіді:

Зростання занепокоєння щодо зміни клімату та скорочення викидів постійно входить до двох основних мотивів для переходу на електромобілі серед споживачів у США, Німеччині, Японії, Кореї, Індії та Південно-Східній Азії.

Інтерес споживачів до акумуляторних електромобілів (BEV) найбільш високий у Кореї (23%), Китаї (17%) та Німеччині (15%), а японські споживачі віддають найбільшу перевагу гібридним автомобілям що підзаряджаться від мережі (HEV/PHEV) (48%), за ними слідує Корея (35%).

Більшість тих, хто планує використовувати EV, розраховують заряджати свої автомобілі вдома, особливо у Японії (76%), Індії (76%), США (75%) та Німеччині (70%). Попит на громадські зарядки найвищий у Кореї (38%) та Південно-Східній Азії (29%).

Серед тих, хто планує заряджати свої автомобілі вдома, дві третини (66%) американців покладатимуться на традиційні електромережі. Тим часом споживачі в Індії, Китаї та Південно-Східній Азії планують використовувати як звичайні електромережі, так і відновлювані джерела енергії.

Запас ходу – головна проблема, пов'язана з електромобілями, серед споживачів у Німеччині (24%), Китаї (22%) та США (20%). Відсутність суспільної зарядної інфраструктури є головним фактором в Азії (Південно-Східна Азія – 28%, Корея – 26%, Індія – 23% та Японія – 19%).

Американські споживачі очікують, що повністю заряджені електромобілі зможуть проїхати до 500 миль (805 км), тоді як для жителів Китаю, Японії та Індії прийнятним є запас близько 250 миль (403 км).

"Автомобільна промисловість продовжує доводити свою стійкість, оскільки пандемія торкнулася практично всіх аспектів бізнесу", - говорить Карен Боуман, віце-голова Deloitte та керівник автомобільної галузі США.

"Незважаючи на ці проблеми, галузь зберегла прихильність до електричної мобільності. Зростання інтересу споживачів до більш екологічного життя, а також зростання цін на викопне паливо створюють привабливі можливості для виробників електромобілів", — каже вона.

"Автовиробники повинні донести до споживачів цю ціннісну пропозицію та розвинути необхідну зарядну інфраструктуру, щоб забезпечити успіх на ринку та створити по-справжньому електрифіковане майбутнє", – вважає експерт.