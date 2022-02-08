Замедление перехода на электромобили связано не только с производством, но и с требованиями потребителей, предпочитающих автомобили с традиционными силовыми установками.

В то время как автопроизводители продвигаются к электрифицированному будущему, потребители, опасающиеся электромобилей, продолжают отдавать предпочтение автомобилям с традиционными двигателями, показал глобальный опрос, проведенный консалтинговой компанией Deloitte.

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Только в США 69% потребителей говорят, что ожидают, что у их следующего автомобиля будет ДВС. И несмотря на рост интереса к экологичности во всем мире, более половины американских потребителей (53%) не желают платить более 500 долларов за альтернативные технологии двигателя.

Проведенное компанией Deloitte "Глобальное исследование потребителей автомобильной продукции в 2022 году" основано на ответах более 26 000 потребителей из 25 стран, собранных в период с сентября по октябрь. В ходе исследования изучались вопросы, касающиеся автомобильного сектора, включая передовые технологии, устойчивое развитие, ожидаемые цены на новые автомобили, онлайн-покупки и услуги мобильности.

"В то время как автомобильный сектор сосредоточен на будущем пути и возвращении к своим допандемическим темпам роста, основные потребительские ценности – это привычность и доступность, – говорится в пресс-релизе Deloitte, в котором обобщены выводы отчета. Это подчеркивается общим сопротивлением потребителей по расходам передовые технологии, включая автономное управление, повышенную безопасность и возможности подключения.

На вопрос о ДВС и EV в качестве силовых агрегатов потребители дали следующие ответы:

Рост беспокойства по изменению климата и сокращению выбросов постоянно входит в два основных мотива для перехода на электромобили среди потребителей в США, Германии, Японии, Корее, Индии и Юго-Восточной Азии.

Интерес потребителей к аккумуляторным электромобилям (BEV) наиболее высок в Корее (23%), Китае (17%) и Германии (15%), а японские потребители предпочитают гибридные автомобили, подзаряжаемые от сети (HEV/PHEV) (48%), за ними следует Корея (35%).

Большинство планирующих использовать EV рассчитывают заряжать свои автомобили дома, особенно в Японии (76%), Индии (76%), США (75%) и Германии (70%). Спрос на общественные зарядки самый высокий в Корее (38%) и Юго-Восточной Азии (29%).

Среди планирующих заряжать свои автомобили дома две трети (66%) американцев будут полагаться на традиционные электросети. Между тем, потребители в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии планируют использовать как обычные электросети, так и возобновляемые источники энергии.

Запас хода – главная проблема, связанная с электромобилями, среди потребителей в Германии (24%), Китае (22%) и США (20%). Отсутствие общественной зарядной инфраструктуры является главным фактором в Азии (Юго-Восточная Азия – 28%, Корея – 26%, Индия – 23% и Япония – 19%).

Американские потребители ожидают, что полностью заряженные электромобили смогут проехать до 500 миль (805 км), тогда как для жителей Китая, Японии и Индии приемлем запас около 250 миль (403 км).

"Автомобильная промышленность продолжает доказывать свою устойчивость, поскольку пандемия затронула практически все аспекты бизнеса", – говорит Карен Боуман, вице-председатель Deloitte и руководитель автомобильной отрасли США.

"Несмотря на эти проблемы, отрасль сохранила приверженность электрической мобильности. Рост интереса потребителей к более экологической жизни, а также рост цен на ископаемое топливо создают привлекательные возможности для производителей электромобилей", – говорит она.

"Автопроизводители должны донести до потребителей это ценностное предложение и развить необходимую зарядную инфраструктуру, чтобы обеспечить успех на рынке и создать по-настоящему электрифицированное будущее", – считает эксперт.