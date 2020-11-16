Активісти руху "Зупини Лося" провели рейд проти порушників паркування.

В Києві біля зупинки "Дарницький ринок" громадський транспорт забирає пасажирів у другій чи третій смузі. Причина – вони не можуть під'їхати до зупинки, адже на ній щільно запарковані легкові авто. Тому пасажири змушені оминати легковики, щоб дістатись до маршрутки чи автобуса.

Напроти ринку є офіційна парковка, щоправда, платна. Але водії все одно залишають машини прямо під знаком "Зупинка маршрутного транспорту". Хоча згідно Правил дорожнього руху, стояти вони можуть не ближче ніж за 30 метрів від зупинки. Активісти "Зупини Руху" нагадували водіям про це правило.

Нагадаємо, що за місяць у Києві евакуювали сім тисяч автомобілів.