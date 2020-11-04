Евакуація автомобілів у Києві процвітає. За викуп кожного автомобіля водії змушені платити майже 2 тис. грн.

За жовтень 2020 року Інспекція з паркування винесла 7 877 постанов за порушення правил зупинки, стоянки та паркування. 7 093 з них – евакуації.

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На визволення “викрадених” автомобілів кияни та гості столиці витратили близько 14 млн грн. До бюджету Києва від сплати штрафів у жовтні надійшло близько 2 млн грн. Решту коштів поділили між собою приватні компанії, які співпрацюють з КМДА.

Найчастіше водії лишають автомобілі на пішохідних переходах, велосмугах, у смугах громадського транспорту, на виїздах з прилеглих територій, перехрестях та зупинках громадського транспорту.