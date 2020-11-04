Эвакуация автомобилей в Киеве процветает. За освобождение каждого автомобиля водители вынуждены платить почти 2 тыс. грн.

За октябрь 2020 года Инспекция по парковке вынесла 7 877 постановлений за нарушение правил остановки, стоянки и парковки. 7 093 из них – эвакуации.

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На освобождение эвакуированных автомобилей киевляне и гости столицы потратили около 14 млн грн. В бюджет Киева от уплаты штрафов в октябре поступило около 2 млн грн. Остальные средства поделили между собой частные компании, которые сотрудничают с КГГА.

Чаще всего водители оставляют автомобили на пешеходных переходах, велополосах, на полосах общественного транспорта, на выездах с прилегающих территорий, перекрестках и остановках общественного транспорта.