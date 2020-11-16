Активисты движения "Останови Лося" провели рейд против нарушителей парковки.

В Киеве возле остановки "Дарницкий рынок" общественный транспорт забирает пассажиров во второй или третьей полосе. Причина – они не могут подъехать к остановке, ведь на ней плотно припаркованные легковые авто. Поэтому пассажиры вынуждены обходить легковушки, чтобы добраться до маршрутки или автобуса.

Напротив рынка есть официальная парковка, правда, платная. Но водители все равно оставляют машины прямо под знаком "Остановка маршрутного транспорта". Хотя согласно Правилам дорожного движения, стоять они могут не ближе чем за 30 метров от остановки. Активисты "Остановки движения" напоминали водителям об этом правиле.

Напомним, что за месяц в Киеве эвакуировали семь тысяч автомобилей.