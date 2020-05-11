Активісти «Зупини Лося» виховували киян, які стояли на заборонених місцях.

В черговому випуску «Зупини Лося» - різноманітні порушення ПДР в Києві. Головна проблема автомобілістів – що вони навіть не дивляться на знаки, коли бачать вільне паркувальне місце. Це може бути місце для людей з інвалідністю, виїзд з двору чи навіть пішохідний перехід.

Окрім того, активісти розчистили кілька ділянок від незаконних паркувальних фішок.

Більше порушень – у відео:

Нагадаємо, який штраф за паркування на місцях для осіб з інвалідністю.