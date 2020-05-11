Активісти «Зупини Лося» виховували киян, які стояли на заборонених місцях.
В черговому випуску «Зупини Лося» - різноманітні порушення ПДР в Києві. Головна проблема автомобілістів – що вони навіть не дивляться на знаки, коли бачать вільне паркувальне місце. Це може бути місце для людей з інвалідністю, виїзд з двору чи навіть пішохідний перехід.
Окрім того, активісти розчистили кілька ділянок від незаконних паркувальних фішок.
Більше порушень – у відео:
Нагадаємо, який штраф за паркування на місцях для осіб з інвалідністю.