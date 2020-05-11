Активисты "Зупини Лося" воспитывали киевлян, которые стояли на запрещенных местах.

В очередном выпуске "Зупини Лося" – разнообразные нарушения ПДД в Киеве. Главная проблема автомобилистов – что они даже не смотрят на знаки, когда видят свободное парковочное место. Это может быть место для людей с инвалидностью, выезд из двора или даже пешеходный переход.

Кроме того, активисты расчистили несколько участков от незаконных парковочных фишек.

Больше нарушений – в видео:

Напомним, штраф за парковку на местах для лиц с инвалидностью.