Бос концерну Stellantis Карлос Таварес виступив з низкою гучних заяв на автосалоні в Парижі, вкотре вказавши європейським політикам на їхні прорахунки в стратегії регулювання авторинку.

Карлос Таварес впевнено і швидко поставив величезну корпорацію Stellantis на екологічні рейки, при цьому він не раз заявляв, що не вважає електромобілі ідеальним рішенням для майбутнього автоіндустрії, і що європейські політики занадто жорстко та безвідповідально проводять «зелену» доктрину. Свіжа порція заяв топменеджера стосувалася, зокрема, екологічних норм Євро-7.

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Параметри та терміни введення цих норм досі не визначені, оскільки чиновники та автовиробники не можуть домовитися. Спочатку планувалося, що норми Євро-7 набудуть чинності після 2025 року, але через те, що вони досі не узгоджені, а виробником потрібен час на підготовку, зробити їх обов’язковими можна буде не раніше 2028 року.

З урахуванням того, що деякі країни Європи (наприклад, Великобританія) планують запровадити заборону на продаж нових машин з ДВЗ у 2030 році, покоління двигунів Євро-7 проживе всього 2 роки й не зможе себе окупити. А у 2035 році заборона на нові машини з ДВЗ набуде чинності на всій території Євросоюзу – відповідну резолюцію було прийнято влітку цього року.

Карлос Таварес пропонує взагалі забути про Євро-7, оскільки ці норми, по-перше, практично не здійсненні, а по-друге, ресурси, які автовиробники витрачатимуть на адаптацію двигунів внутрішнього згоряння, доцільніше витратити на електрифікацію. Зважаючи на те, що здоров’я автомобільної галузі за останні роки було сильно підірвано спочатку панікою навколо COVID-19, потім глобальним дефіцитом мікрочипів, а тепер і війною в Україні, імплементація Євро-7 втратила будь-який сенс.

Втім, на думку Тавареса, для оздоровлення європейської автомобільної галузі та збереження робочих місць лише відмови від Євро-7 недостатньо. Керівник Stellantis вважає, що європейський авторинок потребує захисту у вигляді мит від агресивних китайських компаній, яких стає все більше. Вони раніше почали освоювати виробництво електромобілів, у них простіша та цілісна структура постачальників, їм простіше випускати електромобілі великими партіями та продавати їх за доступними цінами. Мало того, Таварес вважає, що китайці демпінгують, продають машини собі на збиток, щоб завоювати європейський ринок, витіснити з нього європейські марки, а потім підняти ціни.

Таварес пропонує або запровадити мита на китайські машини або додатково субсидувати європейські компанії, щоб вирівняти умови ведення бізнесу. Він нагадав, що Китай бере дуже високі мита за машини європейського виробництва, а Європа сьогодні «надто широко відкрита». Мита на китайські машини, якщо вони будуть запроваджені, мають, на думку Тавареса, діяти до 2035 року, тобто до формальної дати закінчення ери ДВЗ.