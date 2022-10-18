Босс концерна Stellantis Карлос Таварес выступил с рядом громких заявлений на автосалоне в Париже, в очередной раз указав европейским политикам на их просчеты в стратегии регулирования авторынка.

Карлос Таварес уверенно и быстро поставил огромную корпорацию Stellantis на экологические рельсы, при этом он не раз заявлял, что не считает электромобили идеальным решением для будущего автоиндустрии, и что европейские политики слишком жестко и безответственно проводят “зеленую” доктрину. Свежая порция заявлений топ-менеджера касалась, в частности, экологических норм Евро-7.

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Параметры и сроки введения этих норм до сих пор не определены, поскольку чиновники и автопроизводители не могут договориться. Изначально планировалось, что нормы Евро-7 вступят в силу после 2025 года, но из-за того, что они до сих пор не согласованы, а производителям нужно время на подготовку, сделать их обязательными можно будет не раньше 2028 года. С учетом того, что некоторые страны Европы (например, Великобритания) планируют ввести запрет на продажу новых машин с ДВС в 2030 году, поколение двигателей Евро-7 проживет всего 2 года и не сможет себя окупить. А в 2035 году запрет на новые машины с ДВС вступит в силу на всей территории Евросоюза – соответствующая резолюция была принята летом этого года.

Карлос Таварес предлагает вообще забыть о Евро-7, поскольку эти нормы, во-первых, практически невыполнимы, а во-вторых, ресурсы, которые автопроизводители будут тратить на адаптацию двигателей внутреннего сгорания, целесообразнее потратить на электрификацию. Несмотря на то, что здоровье автомобильной отрасли за последние годы было сильно подорвано сначала паникой вокруг COVID-19, затем глобальным дефицитом микрочипов, а теперь и войной в Украине, имплементация Евро-7 потеряла всякий смысл.

Впрочем, по мнению Тавареса, для оздоровления европейской автомобильной отрасли и сохранения рабочих мест только отказа от Евро-7 недостаточно. Руководитель Stellantis считает, что европейский авторынок нуждается в защите в виде пошлин от агрессивных китайских компаний, которых становится все больше. Они раньше начали осваивать производство электромобилей, у них более простая и целостная структура поставщиков, им проще выпускать электромобили большими партиями и продавать их по доступным ценам. Мало того, Таварес считает, что китайцы демпингуют, продают машины себе в убыток, чтобы завоевать европейский рынок, вытеснить с него европейские марки, а потом поднять цены.

Таварес предлагает либо ввести пошлины на китайские машины, либо дополнительно субсидировать европейские компании, чтобы выровнять условия ведения бизнеса. Он напомнил, что Китай берет очень высокие пошлины за машины европейского производства, а Европа сегодня “слишком широко открыта”. Пошлины на китайские машины, если они будут введены, должны, по мнению Тавареса, действовать до 2035 года, то есть до формальной даты окончания эры ДВС.