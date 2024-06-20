Чому не вдається перереєструвати автомобіль через Дію: список причин

Процедура є доволі швидкою, адже перевірка по реєстрах відбувається автоматично, але іноді система повідомляє, що «Сервісний центр МВС відхилив договір». Чому так може статися і як це виправити.

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Серед основних причин відмови перереєстрації в Дії:

транспортний засіб або двигун перебуває у розшуку в Інтерполі;

транспортний засіб, номерний знак або двигун перебувають у розшуку в поліції;

продавець або покупець перебувають в розшуку в поліції;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відображається у базі даних поліції як ”втрачене”

у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;

наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;

транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Для уточнення причини відмови продажу варто звернутися продавцю та покупцю до сервісного центру МВС. Під час перереєстрації транспортного засобу адміністратор перевірить дані у реєстрах та надасть необхідну інформацію щодо обмежень та до якого органу потрібно звернутися.

Після усунення причини відмови, можна буде перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.

Послуга доступна тільки для фізичних осіб та для трьох категорій транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.