Почему не удается перерегистрировать автомобиль через Дію: список причин

Процедура довольно быстрая, ведь проверка по реестрам происходит автоматически, но иногда система сообщает, что "сервисный центр МВД отклонил договор". Почему так может произойти и как это исправить.

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Среди основных причин отказа перерегистрации в Дії:

транспортное средство или двигатель находится в розыске в Интерполе;

транспортное средство, номерной знак или двигатель находятся в розыске в полиции;

продавец или покупатель находятся в розыске в полиции;

свидетельство о регистрации транспортного средства отображается в базе данных полиции как ”утраченное”

у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;

имеются обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;

транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

Для уточнения причины отказа продажи стоит обратиться продавцу и покупателю в сервисный центр МВД. Во время перерегистрации транспортного средства администратор проверит данные в реестрах и предоставит необходимую информацию об ограничениях и в какой орган нужно обратиться.

После устранения причины отказа, можно будет перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.

Услуга доступна только для физических лиц и для трех категорий транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.