Почему не удается перерегистрировать автомобиль через Дію: список причин

Перерегистрация через Дию
Процедура довольно быстрая, ведь проверка по реестрам происходит автоматически, но иногда система сообщает, что "сервисный центр МВД отклонил договор". Почему так может произойти и как это исправить.
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Среди основных причин отказа перерегистрации в Дії:
- транспортное средство или двигатель находится в розыске в Интерполе;
- транспортное средство, номерной знак или двигатель находятся в розыске в полиции;
- продавец или покупатель находятся в розыске в полиции;
- свидетельство о регистрации транспортного средства отображается в базе данных полиции как ”утраченное”
- у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;
- имеются обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;
- транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.
Для уточнения причины отказа продажи стоит обратиться продавцу и покупателю в сервисный центр МВД. Во время перерегистрации транспортного средства администратор проверит данные в реестрах и предоставит необходимую информацию об ограничениях и в какой орган нужно обратиться.
После устранения причины отказа, можно будет перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.
Услуга доступна только для физических лиц и для трех категорий транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.