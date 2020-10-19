А з моменту купівлі цього авто пройшов лише місяць.

Mercedes-Benz G55 AMG - дуже суперечливий автомобіль. Багато хто мріє про "Геленваген", незважаючи на космічну ціну, інші ненавидять цей німецький "Бобік". Одна з найбільш вдалих версій – з компресорним двигуном M113К. Але чому ж власник, який купив цей G55 AMG 2008 року виготовлення місяць тому, вже мріє його продати?

Причин – багато. Але головне, що "Гелік" потрібно не лише зрозуміти, треба знати про його особливості.

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Для того, хто не знає особливостей цього автомобіля, він може розчарувати. Так, в "Геліка" не дуже з простором в салоні, підвіскою, керованістю та комфортом. В ньому трясе, тісно, а сервіс коштує дорого. На автомобілі більш за сотню тисяч доларів примітивні органи керування та кнопки. Більше того, навіть зачинити двері тут не просто з першого разу! Але цей автомобіль не готовий до компромісів, його треба сприймати таким, яким він є. Він зітканий з протиріч, але в цьому його особливість та кайф.

В Mercedes-Benz G-клас встановлювалось величезна кількість моторів. На версії 55 AMG атмосферний двигун M113К досить надійний. Якщо в циліндрах немає задирів. В іншому – в нього прекрасна динаміка та звук.

Серед інших проблем з "ґелендвагенами" – низька корозійна стійкість. Наприклад, рамка вітрового склад завжди іржавіє. Також можуть бути проблеми з блокуванням диференціалів. Для цього треба підняти авто на підйомник та почергово блокувати "дифи". Більше про проблеми та переваги Mercedes-Benz G-клас – у відео.