А с момента покупки этого авто прошел всего месяц.

Mercedes-Benz G55 AMG – очень противоречивый автомобиль. Много кто мечтает о "Геленвагене", несмотря на космическую цену, другие ненавидят этот немецкий "Бобик". Одна из наиболее удачных версий – с компрессорным двигателем М113К. Но почему же владелец, который купил этот G55 AMG 2008 года изготовления месяц назад, уже мечтает его продать?

Причин – много. Но главное, что "Гелик" нужно не только понять, надо знать о его особенностях.

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Для того, кто не знает особенностей этого автомобиля, он может разочаровать. Так, у "Гелика" не очень с пространством в салоне, подвеской, управляемостью и комфортом. В нем трясет, тесно, а сервис стоит дорого. На автомобиле ценой более сотни тысяч долларов примитивные органы управления и кнопки. Более того, даже захлопнуть дверь здесь не просто с первого раза! Но этот автомобиль не готов к компромиссам, его надо воспринимать таким, какой он есть. Он соткан из противоречий, но в этом его особенность и кайф.

В Mercedes-Benz G-класс устанавливалось огромное количество моторов. На версии 55 AMG атмосферный двигатель М113К достаточно надежен. Если в цилиндрах нет задиров. В остальном – у него прекрасная динамика и звук.

Среди других проблем с "Гелендвагенами" – низкая коррозионная стойкость. Например, рамка ветрового склада всегда ржавеет. Также могут быть проблемы с блокировкой дифференциалов. Для этого надо поднять авто на подъемник и поочередно блокировать "дифи". Больше о проблемах и преимуществах Mercedes-Benz G-Class – в видео.