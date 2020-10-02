Забавный рекламный ролик демонстрирует, что "Mercedes-Benz G-Class – это не обычный очередной автомобиль".

Знаменитому "Гелендвагену" вряд ли нужна реклама, ведь этот автомобиль известен каждому. По крайней мере, обычная реклама ему точно не нужна. Потому что это не обычный автомобиль, как утверждает это рекламное видео.

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Ролик носит название "The G-Class Test-feat. Your Mutter", последнее означает, что в нем снялась "ваша мать". На самом же деле, в нем есть лишь мать главного героя сюжета по имени Роб Бренстон.

Роб приходит в автосалон "где-то в Европе", шоурум которого заполнен исключительно Mercedes-Benz G-Class. Он уже заказал и оплатил свой новый автомобиль, поэтому рассчитывает просто получить ключи и бумаги, однако распорядительница автосалона сообщает ему, что сначала нужно сдать экзамен, целью которого является проверка того, готов ли Роб к владению этим внедорожником. Потому что "Mercedes G-Class способен на невероятные вещи", говорит женщина на рецепции.

И это правда, ведь последний G-Wagen – явно не шутка. Стандартный G550 оснащен 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом и мощностью в 416 лошадиных сил. Топовые же версии имеют еще больше мощности и эффективности.

Далее Роба передают под опеку "дворецкого", который, похоже, раньше работал на Джеймса Бонда или Бэтмена. Он и устраивает Робу и его матери экзамен на пригодность владения внедорожником.