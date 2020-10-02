Кумедний рекламний ролик демонструє, що "Mercedes-Benz G-Class – це не звичайний черговий автомобіль".

Славнозвісному “Геландевагену” навряд чи потрібна реклама, адже цей автомобіль відомий кожному. Принаймні, звичайна реклама йому точно не потрібна. Тому що це не звичайний автомобіль, як стверджує це рекламне відео.

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Ролик носить назву “The G-Class Test – feat. Your Mutter”, останнє означає, що у ньому знялась “ваша матір”. Насправді ж, у ньому є лише матір головного героя сюжету на ім’я Роб Бренстон.

Роб приходить у автосалон “десь у Європі”, шоурум якого заповнений виключно Mercedes-Benz G-Class. Він вже замовив і оплатив свій новий автомобіль, тому розраховує просто отримати ключі та папери, однак розпорядниця автосалону повідомляє йому, що спочатку потрібно скласти іспит, метою якого є перевірка того, чи готовий Роб до володіння цим позашляховиком. Тому що “Mercedes G-Class здатний на неймовірні речі”, каже жінка на рецепції.

І це таки правда, адже останній G-Wagen – явно не жарт. Стандартний G550 оснащений 4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом і потужністю у 416 кінських сил. Топові ж версії мають ще більше потужності та ефективності.

Далі Роба передають під опіку “дворецького”, який, схоже, раніше працював на Джеймса Бонда чи Бетмена. Він і влаштовує Робу та його матері екзамен на придатність володіння позашляховиком.