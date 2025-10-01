Чому онлайн перевірка авто в Україні неможлива

Головний сервісний центр МВС надає громадянам дуже обмежені онлайн-інструменти для перевірки достовірності документів. Ці сервіси дають змогу самостійно перевірити чинність водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та протоколу ОТК.

Читайте також: Які послуги сервісних центрів МВС доступні онлайн

Водійське посвідчення

На сайті можна перевірити чинність посвідчення водія, виданого в Україні. Для цього достатньо ввести серію та номер документа. Сервіс покаже основну інформацію: дату видачі, категорії, статус документа (чинний / недійсний / анульований).

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

За серією та номером свідоцтва можна переконатися в достовірності документа. Це стане у пригоді під час купівлі авто, оформлення угоди чи перевірки документів у разі втрати або відновлення.

Перевірка протоколу ОТК

Сервіс дозволяє перевірити транспорт за протоколом обов’язкового технічного контролю (ОТК). Цей сервіс дозволяє швидко переконатися в достовірності документа та стані транспортного засобу на момент проходження ТО.

Що неможливо перевірити

Жодної офіційної перевірки автомобіля онлайн наразі не передбачено. Якщо бажаєте придбати автівку через інтернет і повірити на слово продавцю – це ризик, який може призвести до втрати грошей та самої автівки. У пошуках вигідної купівлі в мережі легко можна натрапити на шахраїв, які обіцяють транспортний засіб за низькою ціною, швидку онлайн-перевірку за всіма реєстрами та навіть готові надати відповідні документи. І саме тут потрібно бути дуже обережними.

Головний сервісний центр МВС разом із кіберполіцією закликають бути пильними та не потрапити до рук зловмисників. Адже повноцінна перевірка транспортного засобу онлайн не є можливою.

Популярні способи шахрайства та як це працює

Уявіть ситуацію: ви знаходите транспортний засіб за привабливою ціною, продавець надсилає фото документів. Запевняє, що автівка пройшла онлайн-перевірки за всіма реєстрами та для більшої впевненості надсилає нібито справжні скан-копії з підписами та печатками. Аби викликати довіру, зловмисники можуть надсилати посилання нібито на справжні державні сайти, за якими можна онлайн перевірити транспортний засіб.

Головний сервісний центр МВС і кіберполіція застерігають: провести повноцінну перевірку транспортного засобу виключно онлайн наразі неможливо. І жоден PDF-документ з печаткою чи витяг з реєстру, надісланий онлайн, не гарантує, що ця інформація про автомобіль відповідає дійсності.

Інформація, зокрема про арешти, обтяження чи обмеження, недоступна у відкритих джерелах недоступна навіть власникам авто. Навіть нотаріуси не завжди мають повний доступ до всіх державних реєстрів, тому їхня перевірка не може стовідсотково гарантувати надійність вдалої покупки.

Тому, якщо плануєте придбати автомобіль і хочете бути повністю впевненим у його законності, варто користуватись офіційними механізмами перереєстрації через Дію або через ТСЦ МВС.