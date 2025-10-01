Почему онлайн проверка авто в Украине невозможна

Главный сервисный центр МВД предоставляет гражданам очень ограниченные онлайн-инструменты для проверки достоверности документов. Эти сервисы позволяют самостоятельно проверить действительность водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и протокола ОТК.

Водительское удостоверение

На сайте можно проверить действительность водительского удостоверения, выданного в Украине. Для этого достаточно ввести серию и номер документа. Сервис покажет основную информацию: дату выдачи, категории, статус документа (действующий / недействительный / аннулированный).

Свидетельство о регистрации транспортного средства

По серии и номеру свидетельства можно убедиться в подлинности документа. Это пригодится при покупке авто, оформлении сделки или проверки документов в случае потери или восстановления.

Проверка протокола ОТК

Сервис позволяет проверить транспорт по протоколу обязательного технического контроля (ОТК). Этот сервис позволяет быстро убедиться в достоверности документа и состоянии транспортного средства на момент прохождения ТО.

Что невозможно проверить

Никакой официальной проверки автомобиля онлайн пока не предусмотрено. Если хотите приобрести автомобиль через интернет и поверить на слово продавцу – это риск, который может привести к потере денег и самой машины. В поисках выгодной покупки в сети легко можно наткнуться на мошенников, которые обещают транспортное средство по низкой цене, быструю онлайн-проверку по всем реестрам и даже готовы предоставить соответствующие документы. И именно здесь нужно быть очень осторожными.

Главный сервисный центр МВД вместе с киберполицией призывают быть бдительными и не попасть в руки злоумышленников. Ведь полноценная проверка транспортного средства онлайн не является возможной.

Популярные способы мошенничества и как это работает

Представьте ситуацию: вы находите транспортное средство по привлекательной цене, продавец присылает фото документов. Уверяет, что машина прошла онлайн-проверки по всем реестрам и для большей уверенности присылает якобы настоящие скан-копии с подписями и печатями. Чтобы вызвать доверие, злоумышленники могут присылать ссылки якобы на настоящие государственные сайты, по которым можно онлайн проверить транспортное средство.

Главный сервисный центр МВД и киберполиция предостерегают: провести полноценную проверку транспортного средства исключительно онлайн пока невозможно. И ни один PDF-документ с печатью или выписка из реестра, присланный онлайн, не гарантирует, что эта информация об автомобиле соответствует действительности.

Информация, в частности об арестах, обременения или ограничения, недоступна в открытых источниках недоступна даже владельцам авто. Даже нотариусы не всегда имеют полный доступ ко всем государственным реестрам, поэтому их проверка не может полностью гарантировать надежность удачной покупки.

Поэтому, если планируете приобрести автомобиль и хотите быть полностью уверенным в его законности, стоит пользоваться официальными механизмами перерегистрации через Дию или через ТСЦ МВД.