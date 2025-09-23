Какие услуги сервисных центров МВД доступны онлайн

Главный сервисный центр МВД напоминает: в Кабинете водителя доступны ключевые услуги сервисных подразделений. Пользоваться ими можно даже из дома, офиса или во время путешествий. Также они доступны в приложении Дія.
Обмен водительского удостоверения онлайн
Услуга доступна и в Кабинете водителя, и в Дие. Обмен или восстановление водительского удостоверения нужны в случаях, когда:
- истек срок действия двухлетнего документа;
- документ утерян или уничтожен;
- надписи на бланке затерлись и не читаются;
- изменились персональные данные;
- есть желание обновить старое удостоверение на новое.
Как заказать:
- Авторизуйтесь в Кабинете водителя или приложении Дія.
- Выберите услугу обмена водительского удостоверения.
- Укажите причину замены документа.
- Выберите тип удостоверения – цифровое или пластиковое.
- Определите способ получения: в любом сервисном центре МВД, в отделении Укрпочты или курьером по адресу.
Стоимость: 608 грн – как и в сервисном центре МВД. Оплата включает оплату за: бланк удостоверения и админуслугу, без комиссии банка. Если выбираете доставку Укрпочтой – дополнительно еще 294 грн. В случае избрания исключительно цифрового документа, то оплатите только 230 грн, потому что пластик в этом случае не изготавливается.
Назначение или отмена надлежащего пользователя (шеринг авто)
Эту услугу тоже можно оформить в Кабинете водителя. Также она доступна в Дии.
Надлежащий пользователь – это физическое лицо, которое платит штрафы с камер за транспортное средство, что ему не принадлежит. Благодаря онлайн-услуге владелец может освободиться от уплаты штрафов с камер.
Эта возможность актуальна после внедрения системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Ведь получать уведомления о штрафах и платить их может надлежащий пользователь.
Основные условия:
- на одно транспортное средство может быть назначен только один надлежащий пользователь;
- назначить или отменить пользователя можно в любое время онлайн;
- услуга является бесплатной – как в сервисном центре МВД, так и в онлайн-формате через Кабинет водителя или Дію.
Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства
В приложении Дія можно обменять или восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства.
Онлайн доступны следующие действия:
- восстановление утраченного или поврежденного документа;
- изменение персональных данных;
- замена электронного свидетельства на пластиковое или наоборот;
- выбор номерного знака с серией DI.
Алгоритм прост:
- Выберите услугу
- Заполните заявку
- Оплатите
- Получите документ через Укрпочту после проверки.
Стоимость: 1306 грн – как и в сервисном центре МВД. Оплата включает оплату за: бланк свидетельства, админуслугу и номерной знак, если он меняется (без учета комиссии банка). 956 грн стоит обмен свидетельства без замены номерного знака, потому что в таком случае предыдущий номерной знак, закрепленный за авто остается действительным.
Если же выбрали исключительно электронное свидетельство, то оно будет стоить – 700 грн – за админуслугу и номерной знак, если он меняется (без учета комиссии банка). И 350 грн стоит обмен свидетельства на электронное и без замены номерного знака.
Перерегистрация транспортного средства онлайн
Эта онлайн-услуга позволяет продать или купить автомобиль, мотоцикл или мопед (если это первая продажа в текущем году) – со своего смартфона.
Как это работает:
- Продавец авторизуется в приложении Дія.
- Генерирует QR-код и отправляет его покупателю.
- Покупатель сканирует код, выбирает:
- номерные знаки (оставляет старые или заказывает новые);
- тип свидетельства (электронное или пластиковое);
- способ получения (в сервисном центре МВД, отделении Укрпочты или курьером).
- Оплачивает услугу онлайн.
- Ждет готовые номерные знаки и новое свидетельство о регистрации.
Стоимость: зависит от набора услуг (оформление бланка свидетельства, номерных знаков, доставки). Система автоматически рассчитывает сумму во время заказа. Но оплата за пластиковый бланк свидетельства о регистрации транспортного средства, админуслугу, металл номерных знаков остается неизменной и такой же как в сервисном центре МВД – 1306 грн.
Вывод
Таким образом, самые популярные административные услуги сервисных центров МВД доступны каждому украинцу буквально в несколько кликов. Онлайн-сервисы становятся надежным инструментом, который экономит время и делает государственные услуги максимально удобными.