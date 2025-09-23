Какие услуги сервисных центров МВД доступны онлайн

Главный сервисный центр МВД напоминает: в Кабинете водителя доступны ключевые услуги сервисных подразделений. Пользоваться ими можно даже из дома, офиса или во время путешествий. Также они доступны в приложении Дія.

Обмен водительского удостоверения онлайн

Услуга доступна и в Кабинете водителя, и в Дие. Обмен или восстановление водительского удостоверения нужны в случаях, когда:

истек срок действия двухлетнего документа;

документ утерян или уничтожен;

надписи на бланке затерлись и не читаются;

изменились персональные данные;

есть желание обновить старое удостоверение на новое.

Как заказать:

Авторизуйтесь в Кабинете водителя или приложении Дія.

Выберите услугу обмена водительского удостоверения.

Укажите причину замены документа.

Выберите тип удостоверения – цифровое или пластиковое.

Определите способ получения: в любом сервисном центре МВД, в отделении Укрпочты или курьером по адресу.

Стоимость: 608 грн – как и в сервисном центре МВД. Оплата включает оплату за: бланк удостоверения и админуслугу, без комиссии банка. Если выбираете доставку Укрпочтой – дополнительно еще 294 грн. В случае избрания исключительно цифрового документа, то оплатите только 230 грн, потому что пластик в этом случае не изготавливается.

Назначение или отмена надлежащего пользователя (шеринг авто)

Эту услугу тоже можно оформить в Кабинете водителя. Также она доступна в Дии.

Надлежащий пользователь – это физическое лицо, которое платит штрафы с камер за транспортное средство, что ему не принадлежит. Благодаря онлайн-услуге владелец может освободиться от уплаты штрафов с камер.

Эта возможность актуальна после внедрения системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Ведь получать уведомления о штрафах и платить их может надлежащий пользователь.

Основные условия:

на одно транспортное средство может быть назначен только один надлежащий пользователь;

назначить или отменить пользователя можно в любое время онлайн;

услуга является бесплатной – как в сервисном центре МВД, так и в онлайн-формате через Кабинет водителя или Дію.

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства

В приложении Дія можно обменять или восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства.

Онлайн доступны следующие действия:

восстановление утраченного или поврежденного документа;

изменение персональных данных;

замена электронного свидетельства на пластиковое или наоборот;

выбор номерного знака с серией DI.

Алгоритм прост:

Выберите услугу

Заполните заявку

Оплатите

Получите документ через Укрпочту после проверки.

Стоимость: 1306 грн – как и в сервисном центре МВД. Оплата включает оплату за: бланк свидетельства, админуслугу и номерной знак, если он меняется (без учета комиссии банка). 956 грн стоит обмен свидетельства без замены номерного знака, потому что в таком случае предыдущий номерной знак, закрепленный за авто остается действительным.

Если же выбрали исключительно электронное свидетельство, то оно будет стоить – 700 грн – за админуслугу и номерной знак, если он меняется (без учета комиссии банка). И 350 грн стоит обмен свидетельства на электронное и без замены номерного знака.

Перерегистрация транспортного средства онлайн

Эта онлайн-услуга позволяет продать или купить автомобиль, мотоцикл или мопед (если это первая продажа в текущем году) – со своего смартфона.

Как это работает:

Продавец авторизуется в приложении Дія.

Генерирует QR-код и отправляет его покупателю.

Покупатель сканирует код, выбирает:

номерные знаки (оставляет старые или заказывает новые);

тип свидетельства (электронное или пластиковое);

способ получения (в сервисном центре МВД, отделении Укрпочты или курьером).

Оплачивает услугу онлайн.

Ждет готовые номерные знаки и новое свидетельство о регистрации.



Стоимость: зависит от набора услуг (оформление бланка свидетельства, номерных знаков, доставки). Система автоматически рассчитывает сумму во время заказа. Но оплата за пластиковый бланк свидетельства о регистрации транспортного средства, админуслугу, металл номерных знаков остается неизменной и такой же как в сервисном центре МВД – 1306 грн.

Вывод

Таким образом, самые популярные административные услуги сервисных центров МВД доступны каждому украинцу буквально в несколько кликов. Онлайн-сервисы становятся надежным инструментом, который экономит время и делает государственные услуги максимально удобными.