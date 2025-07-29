Какие услуги онлайн доступны водителям через Дію

Онлайн-услуги – это быстро, удобно и независимо от места жительства. Главное – иметь в руках смартфон, подключенный интернет и документы в цифровом формате. В каких случаях и как ими воспользоваться, в деталях объяснили в ГСЦ МВД.

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Обмен и восстановление водительского удостоверения

В приложении Дія доступна услуга обмена и восстановления водительского удостоверения. Она актуальна в таких случаях:

закончился срок действия водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года

документ поврежден или надписи не читаются

изменены персональные данные.

Чтобы заказать услуги обмена или восстановления водительского удостоверения в Дії, в приложении должно отображаться водительское вместе с фото. Далее необходимо авторизоваться; выбрать услугу обмена водительского удостоверения; указать причину замены документа; выбрать тип удостоверения – цифровое или пластик. Далее выбирается способ получения – в любом сервисном центре МВД, в отделении Укрпочты Украины, или курьером на указанный адрес.

Купля-продажа транспортных средств

Эта онлайн-услуга позволяет продать автомобиль, мотоцикл или мопед (при условии что это первая продажа в текущем году), не выходя из дома. Продавец авторизуется в Дії, генерирует QR-код, который направляет покупателю, который в свою очередь выбирает новые номерные знаки или оставляет имеющиеся, тип свидетельства: на пластиковом бланке или только электронное.

Важно, что в приложении формируется договор купли-продажи, который стороны подписывают с помощью Дія.Підпис, и который нужно подписать в течение 24 часов с момента формирования. Если не подписали – заявка аннулируется автоматически.

Перерегистрация транспортных средств

В приложении Дія автовладельцы могут заказать новое свидетельство о регистрации транспортного средства без посещения сервисного центра МВД. Услуга актуальна, если необходимо:

восстановить утраченное или поврежденное свидетельство о регистрации;

изменить свидетельство в случае изменения персональных данных;

выбрать новый номерной знак с серией DI;

заменить пластиковое свидетельство на цифровое и наоборот.

После подачи заявки она проходит проверку администраторами сервисного центра МВД. На обработку заявки предусмотрено до 5-ти календарных дней. При отсутствии ограничений владелец авто оплачивает услугу – а уже в течение 10 дней новое свидетельство и номерной знак с серией DI доставляются по почте по указанному адресу или на отделение Укрпочты.

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Назначение или отмена надлежащего пользователя

Если передали свою машину в пользование другому лицу, пригодится услуга – назначения надлежащего пользователя. Она убережет от штрафов зафиксированных в автоматическом режиме, которые начисляются не на водителя, а на владельца авто. Это означает, что в реестре будет четко указано кому будут поступать штрафы за нарушение ПДД.

Для назначения надлежащего пользователя необходимо выполнить следующие действия:

авторизоваться в Кабинете водителя или Действия;

владелец создает запрос на шеринг в виде QR-кода или делится ссылкой;

водитель сканирует этот код или переходит по ссылке и подтверждает намерение стать надлежащим пользователем.

После этого у надлежащего пользователя появится свидетельство о регистрации транспортного средства. Срок шеринга авто определяет самостоятельно пользователь или владелец авто. Также его можно заблаговременно отменить.