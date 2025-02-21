ТОП-3 онлайн-сервиса для водителей

На сайте Главного сервисного центра МВД размещено 3 основных онлайн-сервиса, которые пригодятся для каждого водителя. Не выходя из дома, в несколько кликов с телефона возможно проверить легитимность водительских документов, наличие номерных знаков в любом уголке Украины и посчитать, во сколько обойдется стоимость покупки авто.

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Проверка документов

Часто патрульные полицейские и администраторы сервисных центров МВД обнаруживают фальшивые водительские документы. Внешне они очень похожи на оригинал, поэтому сложно обнаружить, что это подделка. Проверить легитимность документа можно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД, воспользовавшись функционалом – Проверка документов. Введя серию и номер водительского удостоверения, а также дату рождения владельца, можно увидеть, где и когда был выдан документ, открытые категории и тому подобное.

Также граждане имеют возможность осуществить проверку свидетельства о регистрации транспортного средства. К примеру, этот сервис может пригодиться водителям, желающих купить или взять авто в аренду, а также – работодателям при принятии работников на работу.

Проверка наличия номерных знаков

Желанные комбинации номерных знаков стали еще ближе. Чтобы проверить их наличие – не обязательно обращаться в сервисный центр МВД. Достаточно на нашем сайте выбрать сервис Наличие номерных знаков. Он предоставляет возможность узнать обо всех доступных для закрепления номерные знаки во всех сервисных центрах МВД и найти среди них лучший для своего авто. Функционал прост в использовании: номерные знаки сгруппированы по категориям, гражданин имеет возможность отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот. После проверки стоимости номерного знака можно обратиться в ближайший сервисный центр МВД, где выбрать имеющуюся цифровую комбинацию, или воспользоваться сервисом онлайн бронирования номерного знака в Кабинете водителя.

Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства

Планируете приобрести новую машину, восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства или закрепить новый номерной знак? Хочется знать перед обращением в сервисный центр МВД, в какую сумму обойдется услуга? В таком случае воспользуйтесь сервисом Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства. Он показывает не только во сколько обойдется регистрационная услуга для любого типа транспортного средства, но и какие именно налоги, сборы и в каком размере они уплачиваются при предоставлении услуги.