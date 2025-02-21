ТОП-3 онлайн-сервіси для водіїв

На сайті Головного сервісного центру МВС розміщено 3 основних онлайн-сервіси, які стануть у пригоді для кожного кермувальника. Не виходячи з дому, у кілька кліків з телефона можливо перевірити легітимність водійських документів, наявність номерних знаків у будь-якому куточку України та порахувати, у скільки обійдеться вартість купівлі авто.

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Перевірка документів

Часто патрульні поліцейські та адміністратори сервісних центрів МВС виявляють фальшиві водійські документи. Ззовні вони дуже подібні до оригіналу, тому складно виявити, що це підробка. Перевірити легітимність документа можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС, скориставшись функціоналом – Перевірка документів. Ввівши серію та номер посвідчення водія, а також дату народження власника, можна побачити, де і коли був виданий документ, відкриті категорії тощо.

Також громадяни мають можливість здійснити перевірку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Приміром, цей сервіс може стати в пригоді водіям, які бажають купити чи взяти авто в оренду, а також – роботодавцям під час прийняття працівників на роботу.

Перевірка наявності номерних знаків

Омріяні комбінації номерних знаків стали ще ближчими. Аби перевірити їх наявність – не обов’язково звертатись до сервісного центру МВС. Достатньо на нашому сайті обрати сервіс Наявність номерних знаків. Він надає можливість дізнатися про усі доступні для закріплення номерні знаки в усіх сервісних центрах МВС та знайти серед них найкращий для свого авто. Функціонал простий у використанні: номерні знаки згруповані за категоріями, громадянин має можливість відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки. Після перевірки вартості номерного знаку можна звернутися до найближчого сервісного центру МВС, де обрати наявну цифрову комбінацію, або скористатися сервісом онлайн бронювання номерного знаку в Кабінеті водія.

Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу

Плануєте придбати нову автівку, відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу чи закріпити новий номерний знак? Чи хочеться знати перед зверненням до сервісного центру МВС, у яку суму обійдеться послуга? У такому випадку скористайтесь сервісом Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу. Він показує не лише у скільки обійдеться реєстраційна послуга для будь-якого типу транспортного засобу, а й які саме податки, збори та в якому розмірі вони сплачуються при наданні послуги.