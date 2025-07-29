Які послуги онлайн доступні водіям через Дію

Онлайн-послуги – це швидко, зручно та незалежно від місця проживання. Головне – мати в руках смартфон, підключений інтернет та документи у цифровому форматі. У яких випадках та як ними скористатись, в деталях пояснили у ГСЦ МВС.

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Обмін та відновлення посвідчення водія

У додатку Дія доступна послуга обміну та відновлення посвідчення водія. Вона актуальна у таких випадках:

закінчився термін дії посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки

документ пошкоджено або написи не читаються

змінено персональні дані.

Аби замовити послуги обміну або відновлення посвідчення водія у Дії, в застосунку має відображатись водійське разом з фото. Далі необхідно авторизуватись; обрати послугу обміну посвідчення водія; вказати причину заміни документа; вибрати тип посвідчення – цифрове або пластик. Далі обирається спосіб отримання – у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти Україною, або кур’єром на вказану адресу.

Купівля-продаж транспортних засобів

Ця онлайн-послуга дає змогу продати автомобіль, мотоцикл або мопед (за умови що це перший продаж в поточному році), не виходячи з дому. Продавець авторизується в Дії, генерує QR-код, який надсилає покупцю, який своєю чергою обирає нові номерні знаки або залишає наявні, тип свідоцтва: на пластиковому бланку чи тільки електронне.

Важливо, що у застосунку формується договір купівлі-продажу, який сторони підписують за допомогою Дія.Підпис, і який потрібно підписати впродовж 24 годин з моменту формування. Якщо не підписали – заявка анульовується автоматично.

Перереєстрація транспортних засобів

У застосунку Дія автовласники можуть замовити нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без відвідування сервісного центру МВС. Послуга актуальна, якщо необхідно:

відновити втрачене чи пошкоджене свідоцтво про реєстрацію;

змінити свідоцтво у разі зміни персональних даних;

обрати новий номерний знак із серією DI;

замінити пластикове свідоцтво на цифрове та навпаки.

Після подання заявки вона проходить перевірку адміністраторами сервісного центру МВС. На опрацювання заявки передбачено до 5-ти календарних днів. За відсутності обмежень власник авто оплачує послугу – а вже протягом 10 днів нове свідоцтво та номерний знак із серією DI доставляються поштою за вказаною адресою чи на відділення Укрпошти.

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Призначення або скасування належного користувача

Якщо передали свою автівку в користування іншій особі, в нагоді стане послуга – призначення належного користувача. Вона убереже від штрафів зафіксованих в автоматичному режимі, які нараховуються не на водія, а на власника авто. Це означає, що в реєстрі буде чітко вказано кому надходитимуть штрафи за порушення ПДР.

Для призначення належного користувача необхідно виконати такі дії:

авторизуватись у Кабінеті водія або Дії;

власник створює запит на шеринг у вигляді QR-коду або ділиться посиланням;

водій сканує цей код або переходить за посиланням і підтверджує намір стати належним користувачем.

Після цього у належного користувача з’явиться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Термін шерингу авто визначає самостійно користувач або власник авто. Також його можна завчасно скасувати.