Онлайн-запис до сервісних центрів МВС знову зазнав змін

У Головному сервісному центрі МВС зібрали, проаналізували та узагальнили звернення громадян й внесли важливі зміни до системи “Е-запис”.

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Що зробили для клієнтів сервісних центрів МВС:

збільшили кількість онлайн-записів на послуги;

розширюємо штат екзаменаторів.

Будь-які зміни потребують часу та злагодженого планування, адже це глобальне переналаштування системи. Тому у ГСЦ МВС з розумінням ставитись до можливих тимчасових незручностей і допомагати адміністраторам якісно виконувати свою роботу. Як саме – читайте далі.

Що можуть зробити відвідувачі сервісного центру МВС:

Завчасно плануйте візит. Попередній онлайн-запис дозволяє обрати зручну локацію та час для отримання послуги. Це зменшує емоційне напруження, прискорює обслуговування та робить процес отримання послуги комфортнішим.

Користуйтеся онлайн-сервісами. Кабінет водія і Дія – це зручно, швидко та доступно. Єдина умова – наявність смартфона з доступом до мережі Інтернет. Наприклад, онлайн можливо обміняти посвідчення водія, замовити індивідуальний номерний знак, призначити чи скасувати належного користувача. А перереєструвати авто чи мотоцикл можна через застосунок “Дія”.

Перевірте пакет документів перед візитом до сервісного центру МВС – це допоможе уникнути затримок. Адже невідповідність документів збільшує терміни обслуговування.

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Дізнавайтеся актуальну інформацію лише з офіційних ресурсів сервісних центрів МВС. Нам важливо, аби інформацію про зміни в роботі клієнти отримували вчасно та без викривлень.

Своєчасно скасовуйте онлайн-запис, якщо не плануєте візит – дайте можливість скористатися послугою іншим.

Не пропускайте виклик адміністратора. Попередній онлайн-запис активний з 08:00 поточного дня та має свій визначений час. Після трьох викликів і неявки до столу адміністратора система здійснює автоматичне скасування запису без можливості відновлення. У такому разі, доведеться реєструватися на послугу заново.

Не перевищуйте ліміт записів. Система має посилений захист від зовнішнього втручання, тому може блокувати часті типові записи. Варто відповідально ставитись до візиту та переносити його за нагальної потреби.

Після скасування запису зачекайте до 30 хвилин, щоб дані в системі оновилися, і тільки тоді можна здійснювати повторний запис.

Літо у розпалі – пора відпочинку, а отже чимало громадян поєднують подорожі з візитами до сервісних центрів МВС. Тому важливо дотримуватися простих правил – і отримання послуг у сервісних підрозділах стане комфортним для всіх.