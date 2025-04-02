Які обмеження встановлено в новій системі електронного запису до сервісних центрів МВС

З 25 березня усі сервісні центри МВС почали надавати послуги відвідувачам за попередньою реєстрацією через нову систему Е-запису. Серед нововведень – повна автоматизація процесу керування та унеможливлення сторонніх втручань.

Читайте також: Як працює новий Е-запис у сервісних центрах МВС: відео

Разом з тим у новому Е-записі діють обмеження на кількість реєстрацій для отримання послуг. Онлайн-реєстрація здійснюється на 21 день вперед і кількість таких записів лімітована. Фізична особа може здійснити 4 реєстрації через Е-запис на місяць. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день.

Реєстрація через термінал у новій системі Е-запис відбувається день в день, тобто у день звернення громадянин реєструється в терміналі самообслуговування в приміщенні сервісного центру МВС, і цього ж дня отримує послугу. Для фізичних осіб визначений ліміт реєстрацій через термінал – 4 протягом місяця. Юридичні особи можуть здійснити не більше 6 реєстрацій на день.

Потрібно зауважити, що скасовані записи враховуються у загальну кількість записів, доступних на місяць для фізичних і на добу – для юридичних осіб. У разі перевищення кількості записів на екрані виводиться повідомлення “За вказаними даними Заявника перевищено ліміт реєстрацій”.

Ліміти на кількість доступних реєстрацій обнуляються системою автоматично: фізичним особам – з настанням нового календарного місяця, юридичним особам – з настанням нової доби.

Також цікаво: Нова електронна черга в сервісних центрах МВС: скільки очікувати послугу

Окрім цього діють обмеження щодо інтервалу записів на послуги зі складання іспитів. Якщо громадянин не склав теоретичний чи практичний іспит, наступна спроба призначається не раніше, ніж через десять календарних днів, котрі обраховуються починаючи з наступного дня після складання іспиту.

З огляду на зазначене, інтервал запису на іспит складає не менше десяти днів. Тобто якщо запис здійснено, до прикладу, 1 квітня, то наступний запис можливо здійснити не раніше, ніж на 11 квітня. При спробі здійснити запис раніше 10 днів, на екрані виводиться повідомлення “За вказаними даними Заявника перевищено ліміт реєстрацій”.

При цьому, у разі скасування такого запису з будь-яких причин – самостійно, автоскасування у зв’язку з неявкою або скасування адміністратором – таке 10-денне обмеження знімається та можливість повторної реєстрації на іспит поновлюється.

Як відбувається скасування запису

Скасування записів може бути здійснено трьома способами.

Самостійне скасування через онлайн-сервіс.

Якщо з якихось причин громадянин не може прибути в сервісний центр МВС для отримання послуги, йому потрібно скасувати свою онлайн-реєстрацію. Зробити це можна у системі Е-запис не пізніше, ніж за 2 години до часу отримання послуги, вказаного під час реєстрації.

Автоскасування у зв’язку із неявкою до робочого місця адміністратора.

У такому випадку запис скасовується системою автоматично.

Скасування адміністратором у разі встановлення обставин, що унеможливлюють надання послуг.

Наприклад, у разі, якщо громадянин звернувся для отримання послуги з неповним пакетом документів. Також у разі виявлення розбіжностей інформації, зазначеної у записі, з відомостями, які містяться в документах, у наданні послуги буде відмовлено, оскільки запис в чергу є індивідуальним.

У яких випадках система блокує можливість запису для отримання послуг

Фізична особа протягом місяця може здійснити 4 онлайн-записи для отримання послуг. Якщо суб’єкт звернення протягом поточного місяця 4 рази реєструвався та не з’являвся до робочого місця, за яким мала даватися послуга, подальша можливість здійснення реєстрації за допомогою онлайн-сервісу блокується.

Читайте також: Коли сервісні центри МВС відмовляють у обміні 2-річного посвідчення водія

Можливість здійснення онлайн-реєстрації поновлюється за умови особистого звернення клієнта до сервісного центру МВС, куди було здійснено останній запис онлайн.

Як працює система Е-запису під час повітряної тривоги

Під час оголошення сигналу “повітряна тривога” надання послуг (у тому числі – виклик до робочих місць) у сервісних центрах МВС автоматично призупиняється. Після оголошення сигналу відбою обслуговування продовжується з того запису, на якому зупинилися під час тривоги.