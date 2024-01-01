Нова електронна черга в сервісних центрах МВС: скільки очікувати послугу

18 лютого запровадили новий Е-запис одразу в 53-х сервісних центрах МВС. У перший день роботи системи для отримання послуг сервісних центрів МВС зареєструвалися 39 громадян. Наразі найбільша кількість реєстрацій – для отримання послуги зі складання практичного іспиту.

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Слоти для реєстрації у новому Е-записі генеруються системою на три тижні вперед на всі послуги. Відповідно, 18 лютого відкрився запис для отримання послуг на 11 березня. Щодня система генеруватиме слоти на наступну дату. Тобто, 19 лютого згенеруються слоти на 12 березня, 20 лютого – на 13 березня і так далі.

Попередня реєстрація доступна на послуги:

теоретичний іспит;

практичний іспит;

реєстраційні дії з транспортними засобами;

обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.

На час перехідного періоду реєстрація для отримання послуг у сервісних центрах МВС, які беруть участь у першому етапі впровадження Е-запису, відбуватиметься паралельно у дві системи – умовну «стару» та нову.

Тобто для громадян, які планують отримати послуги з 11 березня 2025 року, потрібно реєструватися в нову систему. Для тих же, хто отримуватиме послуги до 11 березня – потрібно реєструватися у попередню систему Е-запису.

Чи будуть надаватися послуги за реєстрацією, здійсненою раніше, у “стару” систему Е-запису?

Обслуговування громадян відповідно до реєстрацій, здійснених у новій системі Е-запис, почнеться з 11 березня. Відповідно, з 18 лютого до 11 березня надання послуг відбуватиметься відповідно до часу та дати, обраних під час попередньої реєстрації у “старий” Е-запис.

Скільки разів протягом місяця громадянин зможе реєструватися онлайн через Е-запис?

Кількість реєстрацій онлайн лімітована. Протягом одного поточного місяця фізична особа може здійснити 4 реєстрації через Е-запис. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день.

Чи можна скасувати попередню реєстрацію в Е-записі, якщо змінилися плани?

Якщо з будь-яких причин громадянин не може вчасно прибути в сервісний центр МВС, йому потрібно скасувати свою онлайн-реєстрацію. Зробити це можна у системі Е-запис не пізніше, ніж за 2 години до часу отримання послуги, вказаного під час реєстрації.

Разом з тим наголошуємо: якщо громадянин не з’явився для отримання послуги в сервісний центр МВС 4 рази протягом поточного місяця, і не скасував свої реєстрації онлайн, його буде заблоковано у системі Е-запис.

Що робити, якщо час обслуговування припав на сигнал “повітряна тривога”?

Під час оголошення сигналу “повітряна тривога” надання послуг у сервісних центрах МВС автоматично призупиняється і продовжується після оголошення відбою. Обслуговування буде продовжуватися з того запису, на якому зупинилися під час тривоги. Тобто, якщо до відбою на черзі був слот № 55, то після відбою наступним до робочого місця система автоматично викличе слот № 56.

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Прогнозується, що нова система керування чергою спростить процес попередньої реєстрації для клієнтів. Передбачений захист від автоматизованих ботів, які раніше “виловлювали” талони з системи, унеможливить подібні маніпуляції.