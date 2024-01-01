Оновлену електронну чергу в сервісних центрах МВС запустять у лютому

Протягом лютого буде оновлено електронну чергу в сервісних центрах МВС, — повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко інформує МВС України.

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Впровадження оновленої електронної черги покликане убезпечити від автоматизованих ботів та сприяти захищеності персональних даних. Верифікація відбуватиметься через смартфон з можливістю використання BankID або id.gov.ua.

Паперових талонів не буде, щоб запобігти додатковому втручанню. Також буде впроваджена додаткова опція — оплата послуг через смартфон.

Міністерство внутрішніх справ працює спільно з Міністерством цифрової трансформації над оновленням електронної черги в сервісних центрах, яке відбуватиметься в декілька етапів, та збільшенням функцій, якими громадяни зможуть користуватися без участі адміністраторів.