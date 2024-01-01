Обновленную электронную очередь в сервисных центрах МВД запустят в феврале

В течение февраля будет обновлена электронная очередь в сервисных центрах МВД, - сообщил заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко информирует МВД Украины.

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Внедрение обновленной электронной очереди призвано обезопасить от автоматизированных ботов и способствовать защищенности персональных данных. Верификация будет происходить через смартфон с возможностью использования BankID или id.gov.ua.

Бумажных талонов не будет, чтобы предотвратить дополнительное вмешательство. Также будет внедрена дополнительная опция - оплата услуг через смартфон.

Министерство внутренних дел работает совместно с Министерством цифровой трансформации над обновлением электронной очереди в сервисных центрах, которое будет происходить в несколько этапов, и увеличением функций, которыми граждане смогут пользоваться без участия администраторов.