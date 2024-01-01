Скільки сервісних центрів МВС можуть працювати під час тривоги

В Україні лише 21 сервісний центр МВС з 144 діючих надає послуги в укриттях під час повітряних тривог. Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик у прямому ефірі «Суспільне. Студія».

Читайте також: Скільки послуг надали сервісні центри МВС: статистика

«Сервісний центр МВС у Харкові став першим в Україні, який переїхав до укриття. Він надає послуги громадянам під час повітряних тривог. Також в укриттях працюють наші підрозділи на Донеччині, Полтавщині, Сумщині, Одесі та Запоріжжі», – розповів Микола Рудик.

В укриттях сервісні центри МВС надають громадянам повний перелік послуг. Зокрема, це реєстраційні дії з транспортними засобами, видача, обмін та відновлення посвідчення водія, а також видача міжнародного водійського документа. Також деякі сервісні центри МВС навіть приймають теоретичні іспити.

Начальник Головного сервісного центру МВС додав, що перенести практичний іспит в укриття неможливо з об’єктивних причин. Адже навички керування транспортним засобом перевіряються в умовах дорожнього руху.