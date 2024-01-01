Сколько сервисных центров МВД могут работать во время тревоги

В Украине только 21 сервисный центр МВД из 144 действующих предоставляет услуги в укрытиях во время воздушных тревог. Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик в прямом эфире "Суспільне. Студия".

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"Сервисный центр МВД в Харькове стал первым в Украине, который переехал в укрытие. Он предоставляет услуги гражданам во время воздушных тревог. Также в укрытиях работают наши подразделения в Донецкой, Полтавской, Сумской, Одессе и Запорожье", – рассказал Николай Рудик.

В укрытиях сервисные центры МВД предоставляют гражданам полный перечень услуг. В частности, это регистрационные действия с транспортными средствами, выдача, обмен и восстановление водительского удостоверения, а также выдача международного водительского документа. Также некоторые сервисные центры МВД даже принимают теоретические экзамены.

Начальник Главного сервисного центра МВД добавил, что перенести практический экзамен в укрытие невозможно по объективным причинам. Ведь навыки управления транспортным средством проверяются в условиях дорожного движения.