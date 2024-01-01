Сколько услуг предоставили сервисные центры МВД во время войны: статистика

В день нападения России на Украину, 24 февраля 2022 года 162 сервисных центра МВД приостановили предоставление услуг. Впоследствии их работа была восстановлена. На сегодняшний день работают 144 центра.

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За 1000 дней войны общее количество регистрационных действий с транспортными средствами в Украине составляет более 6,2 миллионов услуг. Из них впервые на территории Украины было зарегистрировано более 1,3 миллиона автомобилей, мотоциклов, автобусов и грузовиков, а почти 360 тысяч транспортных средств при этом были новыми.

С 19 декабря 2023 года украинцы могут перерегистрировать легковые автомобили и мотоциклы онлайн. На сегодня более 198 тысяч транспортных средств было продано через приложение Дія.

Общее количество выданных национальных удостоверений достигло более 3,1 миллиона. Из них почти 827 тысяч водительских были выданы впервые. Международное водительское удостоверение получили более 19 тысяч водителей.

Сейчас только 21 территориальный сервисный центр МВД предоставляет услуги в укрытии, 13 центров имеют вблизи своих помещений мобильные модульные укрытия. Зато почти 140 сервисных центров МВД по всей Украине имеют генераторы, большинство обеспечено бесперебойным интернетом и еще 20 центров могут использовать Starlink.