Скільки послуг надали сервісні центри МВС під час війни: статистика

В день нападу Росії на Україну, 24 лютого 2022 року, 162 сервісні центри МВС призупинили надання послуг. Згодом їх робота була відновлена. На сьогодні працюють 144 центри.

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За 1000 днів війни загальна кількість реєстраційних дій з транспортними засобами в Україні становить понад 6,2 мільйони послуг. З них вперше на території України було зареєстровано більше ніж 1,3 мільйони автівок, мотоциклів, автобусів та вантажівок, а майже 360 тисяч транспортних засобів при цьому були новими.

З 19 грудня 2023 року українці можуть перереєстровувати легкові автомобілі та мотоцикли онлайн. На сьогодні понад 198 тисяч транспортних засобів було продано через додаток Дія.

Загальна кількість виданих національних посвідчень сягнула понад 3,1 мільйони. Із них майже 827 тисяч водійських були видані вперше. Міжнародне посвідчення водія отримали понад 19 тисяч водіїв.

Наразі лише 21 територіальний сервісний центр МВС надає послуги в укритті, 13 центрів мають поблизу своїх приміщень мобільні модульні укриття. Зато майже 140 сервісних центрів МВС по всій Україні мають генератори, більшість забезпечена безперебійним інтернетом та ще 20 центрів можуть використовувати Starlink.