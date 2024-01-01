Новая электронная очередь в сервисных центрах МВД: сколько ожидать услугу

18 февраля ввели новую Е-запись сразу в 53-х сервисных центрах МВД. В первый день работы системы для получения услуг сервисных центров МВД зарегистрировались 39 граждан. Сейчас наибольшее количество регистраций – для получения услуги по сдаче практического экзамена.

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Слоты для регистрации в новой Е-записи генерируются системой на три недели вперед на все услуги. Соответственно, 18 февраля открылась запись для получения услуг на 11 марта. Ежедневно система будет генерировать слоты на следующую дату. То есть, 19 февраля сгенерируются слоты на 12 марта, 20 февраля – на 13 марта и так далее.

Предварительная регистрация доступна на услуги:

теоретический экзамен;

практический экзамен;

регистрационные действия с транспортными средствами;

обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.

На время переходного периода регистрация для получения услуг в сервисных центрах МВД, участвующих в первом этапе внедрения Е-записи, будет происходить параллельно в две системы – условную "старую" и новую.

То есть для граждан, которые планируют получить услуги с 11 марта 2025, нужно регистрироваться в новую систему. Для тех же, кто будет получать услуги до 11 марта – нужно регистрироваться в предыдущую систему Е-записи.

Будут ли предоставляться услуги по регистрации, осуществленной ранее, в “старую” систему Е-записи?

Обслуживание граждан в соответствии с регистраций, осуществленных в новой системе Е-запись, начнется с 11 марта. Соответственно, с 18 февраля до 11 марта предоставление услуг будет происходить в соответствии со временем и датой, выбранных во время предварительной регистрации в “старую” Е-запись.

Сколько раз в течение месяца гражданин сможет регистрироваться онлайн через Е-запись?

Количество регистраций онлайн лимитировано. В течение одного текущего месяца физическое лицо может осуществить 4 регистрации через Е-запись. Для юридических лиц установлен лимит 4 записи на текущий день.

Можно ли отменить предыдущую регистрацию в Е-записи, если изменились планы?

Если по каким-либо причинам гражданин не может вовремя прибыть в сервисный центр МВД, ему нужно отменить свою онлайн-регистрацию. Сделать это можно в системе Е-запись не позднее, чем за 2 часа до времени получения услуги, указанного при регистрации.

Вместе с тем подчеркиваем: если гражданин не появился для получения услуги в сервисный центр МВД 4 раза в течение текущего месяца, и не отменил свои регистрации онлайн, он будет заблокирован в системе Е-запись.

Что делать, если время обслуживания пришлось на сигнал “воздушная тревога”?

Во время объявления сигнала “воздушная тревога” предоставления услуг в сервисных центрах МВД автоматически приостанавливается и продолжается после объявления отбоя. Обслуживание будет продолжаться с той записи, на которой остановились во время тревоги. То есть, если до отбоя на очереди был слот № 55, то после отбоя следующим к рабочему месту система автоматически вызовет слот № 56.

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Прогнозируется, что новая система управления очередью упростит процесс предварительной регистрации для клиентов. Предусмотрена защита от автоматизированных ботов, которые ранее “вылавливали” талоны из системы, сделает невозможным подобные манипуляции.