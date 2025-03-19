Коли сервісні центри МВС відмовляють у обміні 2-річного посвідчення водія

З початку 2025 року сервісні центри МВС по всій Україні видали понад 37 тисяч посвідчень водія вперше. Воно дійсне впродовж 2 років, а після закінчення цього терміну документ бажано обміняти на 30-річний. Але є важливий нюанс: впродовж дії військового стану навіть прострочені 2-річні “права” вважаються дійними. Тож поки не настав мир їх обмінювати не обов’язково.

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Головний сервісний центр МВС нагадує, якщо було вчинено понад 2 адміністративні порушення правил дорожнього руху, просто обміняти посвідчення водія не вдасться. У такому випадку необхідно повторно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС.

Для початку необхідно обрати зручний для себе сервісний центр МВС, який здійснює екзаменацію, та здійснити реєстрацію в системі Е-Запис. Також необхідно підготувати пакет документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

наявне посвідчення водія;

медична довідка про придатність до керування транспортним засобом.

Вартість складання теоретичного іспиту – 250 грн, практичного іспиту – 420 грн. Після успішно складених іспитів посвідчення водія видається терміном на 30 років.

Також варто зазначити, що самостійно скласти іспити досить складно: за офіційною статистикою сервісних центрів МВС у 2025 році першої спроби лише 21% кандидатів у водії успішно справились з теорією і 16% з практикою.