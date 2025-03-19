Когда сервисные центры МВД отказывают в обмене 2-летнего водительского удостоверения

С начала 2025 года сервисные центры МВД по всей Украине выдали более 37 тысяч водительских удостоверений впервые. Оно действительно в течение 2 лет, а по истечении этого срока документ желательно обменять на 30-летний. Но есть важный нюанс: в течение действия военного положения даже просроченные 2-летние “права” считаются действительными. Поэтому пока не наступил мир их обменивать не обязательно.

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Главный сервисный центр МВД напоминает, если было совершено более 2 административных нарушения правил дорожного движения, просто обменять водительское удостоверение не удастся. В таком случае необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Для начала необходимо выбрать удобный для себя сервисный центр МВД, который осуществляет экзаменацию, и осуществить регистрацию в системе Е-Запись. Также необходимо подготовить пакет документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся водительское удостоверение;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.

Стоимость сдачи теоретического экзамена – 250 грн, практического экзамена – 420 грн. После успешно сданных экзаменов водительское удостоверение выдается сроком на 30 лет.

Также стоит отметить, что самостоятельно сдать экзамены достаточно сложно: по официальной статистике сервисных центров МВД в 2025 году с первой попытки только 21% кандидатов в водители успешно справились с теорией и 16% с практикой.